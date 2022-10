Spike Lee tieta e pede autógrafo a Milton Nascimento em show: ‘Privilégio’

Continua após a publicidade

Spike Lee provou que é fã de carteirinha de um grande nome da música brasileira: Milton Nascimento. Nesta sexta-feira, 7, ele compartilhou uma foto com o artista, nas redes sociais.

No Instagram, o cineasta mostrou que foi ao show do cantor em Nova York, Estados Unidos, e publicou uma selfie ao lado de Milton, segurando um autógrafo do brasileiro na mão.

“Eu tive o privilégio de ir assistir ao maravilhoso Milton Nascimento. O show foi estupendo. Te amo, meu irmão”, se declarou. O show faz parte da turnê A Última Sessão de Música, que marca a despedida de Milton dos palcos. Ela vai encerrar a carreira em novembro, aqui no Brasil, com um show no estádio do Mineirão.