‘Star Walking’: Lil Nas X lança música para Campeonato Mundial de ‘League of Legends’

O cantor Lil Nas X vem apostando uma parceria inusitada e ficará responsável pelo “hino” do Mundial de League of Legends. Nesta quinta-feira, 22, o artista lançou Star Walkin’, música tema do campeonato, que contou com um vídeo em animação.

Final do Mundial de 'League of Legends' de 2020 na China. Foto: Aly Song / REUTERS

Leia também Sam Smith lança ‘Unholy’, sua aguardada parceria com Kim Petras

O Campeonato Mundial de League of Legends ocorre todos os anos e é o evento mais esperado pelos fãs do jogo online. Neste ano, a competição acontecerá entre os dias 29 de setembro e 5 de novembro.

Ouça a música tema:

Recentemente, Lil Nas X também foi nomeado “presidente” do jogo online. Em um vídeo publicado no perfil do LoL na semana passada, o cantor aparece tomando posse da empresa Riot Games, responsável pelo jogo, e fazendo com que Star Walkin’ passe a ser tocado em todos os momentos.

“Eu acho que, parte de mim, queria tentar algo novo. Eu deixei a minha marca na música pop, deixei a minha marca na cultura. Então, agora, eu decidi ser o novo presidente do League of Legends”, declarou Lil em um trecho.

Continua após a publicidade

Ele ainda brincou que, como presidente do League, queria fazer “o melhor hino do mundo de todos os tempos”. “O escritório vai ficar maluco por isso. Eu quero colocar essa música em todos os cantos”, declarou o cantor, que até “trocou” os toques de telefone da empresa por Star Walkin’.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais