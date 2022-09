Stênio Garcia testa positivo para covid-19 pela segunda vez e é levado ao hospital

O ator Stênio Garcia testou positivo para a covid-19 e precisou ser levado ao hospital. O artista gravou um vídeo, publicado no perfil dele no Instagram nesta terça-feira, 13, falando sobre o estado de saúde.

“Estou me sentindo mal como nunca me senti antes, pegar isso é horrível e eu não acreditava que iria me deixar assim”, contou Stênio, que também defendeu o uso de máscaras.

O ator Stênio Garcia testou positivo para a covid-19 pela segunda vez Foto: Record TV

Segundo ele, a atriz Marilene Saade, mulher do artista, sempre o incentivou a se proteger desde o início da pandemia. Porém, o ator, que disse ser “desligado com a saúde”, continuou tirando a máscara.

“Por favor, não tirem a máscara. Usem, isso é a única defesa que vocês têm”, ressaltou no vídeo. Stênio ainda pediu para que os seguidores enviassem “boas energias” e disse que espera voltar com boas notícias em breve.

O ator já havia contraído o novo coronavírus em abril do ano passado, quatro dias após tomar a segunda dose da vacina. Na ocasião, o médico dele havia informado que os anticorpos gerados pelo imunizante haviam impedido o agravamento do quadro.

Marilene também havia defendido a vacinação à época. “As vacinas são a solução, mas 80% da população mundial precisa estar vacinada e o que podemos fazer agora é nos proteger com uso de máscara adequado, higiene das mãos e distanciamento de um a dois metros das pessoas”, escreveu.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais