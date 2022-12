Stephen ‘Twitch’ Boss, do programa de Ellen DeGeneres, morre aos 40 anos

Stephen “Twitch” Boss, DJ, dançarino e produtor-executivo do antigo programa de Ellen DeGeneres, morreu aos 40 anos após cometer suicídio. A mulher do artista, Alisson Holker Boss, confirmou a informação à revista People nesta quarta-feira, 14.

“É com o coração pesado que tenho que compartilhar que meu marido Stephen nos deixou. Stephen iluminava cada cômodo em que entrava. Ele valorizava a família, os amigos e a comunidade acima de tudo e liderar com amor e luz era o seu propósito. Ele era a força da nossa família, o melhor marido e pai e uma inspiração para seus fãs”, disse Alisson em nota.

Leia também Poder nas telas: Relembre 10 momentos em que a Marvel acertou na representatividade de heróis do MCU

A carreira de Stephen começou no reality show The Wade Robson Project, na MTV. Vice-campeão no programa de talentos Star Show, também competiu em So You Think You Can Dance.

Ele entrou no The Ellen DeGeneres Show em 2014 como DJ convidado. Em 2020, já como funcionário fixo, o artista se tornou produtor-executivo do programa.

Stephen deixa a mulher e três filhos, Weslie, de 14 anos; Maddox, de seis; e Zaia, de três.

Leia o comunicado de Alisson completo na íntegra:

É com o coração pesado que tenho que compartilhar que meu marido Stephen nos deixou. Stephen iluminava cada cômodo em que entrava. Ele valorizava a família, os amigos e a comunidade acima de tudo e liderar com amor e luz era o seu propósito. Ele era a força da nossa família, o melhor marido e pai e uma inspiração para seus fãs.

Stephen, nós amamos você, sentimos sua falta e eu sempre guardarei a última dança para você.