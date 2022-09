Steve Martin comenta rumores sobre aposentadoria: ‘Exagerei um pouco’

O astro das comédias Steve Martin , 77, falou sobre os rumores de aposentadoria e revelou, em entrevista a People, que não planeja desaparecer dos holofotes de forma definitiva tão cedo. O ator, que está na indústria do entretenimento desde 1968, quando começou sua carreira escrevendo episódios para o programa The Summer Brothers Smothers Show, junto com Bob Einstein , quis deixar claro que sua declaração anterior sobre o assunto foi mal interpretada.

“Acho que exagerei um pouco (na resposta). Eles me perguntaram se eu pensava em me aposentar, e quis dizer que aposentadoria para mim era isso que estava fazendo agora. Tenho uma série de TV, um livro e uma turnê com Martin (Short). Essa é minha aposentadoria, é isso que o final da minha carreira será”, declarou o artista, que está priorizando sua vida fora das telas. “Filmar um filme agora, ir morar em outro lugar, não estou mais disposto a fazer isso. Não posso desaparecer por três meses”, emendou.

Steve Martin durante o Emmy Awards 2022, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Foto: Richard Shotwell / Invision / AP

“Minha esposa ( Anne Stringfield ) continua dizendo: ‘Você sempre diz que vai se aposentar e sempre aparece com alguma coisa’. Realmente não estou interessado em me aposentar. Não estou. Mas eu trabalharia um pouco menos, talvez”, completou.

Martin Short se pronunciou sobre o assunto: “Não consigo imaginar Steve totalmente aposentado. Realmente espero que não porque todos sabemos o que acontece comigo se ele resolver parar”, disse o também comediante, durante o Emmy Awards 2022.

Steve Martin e Martin Short estão na série Only Murders In The Building, ao lado de Selena Gomez . A produção está disponível para streaming no Brasil pelo Star+ e foi renovada para a terceira temporada .