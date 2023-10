Sthefany Brito comemora alta de Kayky Brito com ‘festa’ em família

Sthefany Brito comemorou a alta do irmão Kayky Brito com uma ‘festa’ em família. Nas suas redes sociais, a atriz compartilhou nesta sexta-feira, 29, alguns cliques da reunião que teve direito a bolo com mensagens e também um cartaz para recepcionar o ator: “Tio Kaká, nosso herói”.

Na legenda da foto, Sthefany agradeceu as orações que recebeu durante a internação do irmão, e relembrou os momentos de dificuldade. “Foram dias muito difíceis, de pânico e completo desespero, de implorar de joelhos a Deus que deixasse ele ficar. Todos os dias, em cada pequena melhora do quadro do meu irmão, eu agradecia a Deus por estar nos devolvendo ele aos poucos! Jamais terei palavras para agradecer o suficiente tanto amor que recebemos!”, disse.

Na mensagem, a atriz destacou ainda como a família permaneceu unida. Vale lembrar, que antes do atropelamento do Kayky, os pais dos atores também sofreram um grave acidente de carro. Na época, Sthefany desabafou sobre o medo de perder os pais.

Kayky Brito recebeu alta do Hospital Copa D’Or na sexta-feira, 29. De acordo com boletim médico, o ator deixou o hospital e deve continuar o processo de reabilitação em casa. Também na sexta-feira, 29, Sandra Brito, mãe do ator, comemorou a recuperação do filho e compartilhou as primeiras imagens de Kayky depois do atropelamento.

Internado desde o dia 2 de setembro, depois de ter sido atropelado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, o ator sofreu politraumatismos, isto é, múltiplas lesões que ocorrem, ao mesmo tempo, em mais de um órgão ou sistema do corpo, em decorrência de um trauma.

O acidente aconteceu por volta da 1 hora da manhã. Kayky estava em um quiosque com o ator Bruno de Luca, que afirmou em depoimento, no dia 6 de setembro, que só soube que Kayky era a vítima do atropelamento um dia depois.

O autor do acidente era um motorista de aplicativo que transportava uma mulher e a sua filha de 10 anos. Kayky recebeu assistência do motorista, Diones Coelho da Silva, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Após os primeiros atendimentos, o ator seguiu para o Hospital Copa D’Or.

Logo após o acidente, o motorista foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. “O motorista foi ouvido e fez exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos”, afirmou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira, 27, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito e as investigações comprovaram que o motorista estava abaixo do limite da velocidade permitida. A polícia pedirá o arquivamento do caso e a conclusão será encaminhada ao Ministério Público.

Segundo a decisão, Diones dirigia o carro a uma velocidade de 48 km/h quando atropelou Kayky – o limite na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, é de 70 hm/h. Os laudos ainda concluíram que era impossível que o motorista parasse o carro a tempo de evitar uma colisão, mesmo abaixo da velocidade.

Saiba como foi a recuperação do ator Kayky Brito

O estado de saúde de Kayky Brito ao chegar no hospital era considerado grave. Durante o período, Kayky ficou sob cuidados na UTI, onde passou por alguns procedimentos, como a cirurgia de fixação de fratura da pelve e do braço direito. Com politraumatismo, o ator foi sedado e respirou com ajuda de ventilação mecânica por 11 dias.

Na sexta-feira, 22, o ator recebeu alta da UTI. O ator estava consciente, cooperando no processo de reabilitação ortopédica e conversando com os familiares. Após a notícia sobre a alta, a família do ator celebrou a evolução do seu estado de saúde.

A mulher de Kayky, Tamara Dalcanale, usou suas redes sociais para comemorar. “Mais uma etapa que fica para trás”, publicou. “A alegria de todo dia ver você evoluir não cabe dentro de mim! Coração transborda, meu amor”.

Sthefany Brito, irmã do ator, também celebrou. “Deus cuidou de você e devolveu para nós, sua família”, escreveu. “Nunca vou cansar de ajoelhar e agradecer a Ele por esse milagre. Porque é isso que você é, um milagre. Guerreiro desde o início, essa é mais uma etapa vencida”.

“Meu coração vai explodir. Obrigada Deus, sem a sua presença eu não conseguiria”, escreveu Sandra Brito, mãe de Kayky, em seu Instagram.