Streamer norte-americano é detido após tumulto em evento em NY

Kai Cenat, popular streamer do Twitch e do YouTube dos Estados Unidos, foi detido nesta sexta-feira, 4, após um evento de distribuição de prêmios de videogames provocar tumulto em Nova York. As informações são da NBC.

Cenat organizou o evento no Union Square Park, onde prometeu distribuir consoles de videogame e cartões-presente para uma multidão. A situação saiu do controle e levou à detenção do influenciador digital.

Segundo o Chefe de Polícia de Nova York, Jeffrey Maddrey, Cenat foi retirado do local pela segurança depois que a aglomeração, composta majoritariamente por jovens, tornou-se caótica. Ainda que nenhuma acusação formal tenha sido feita contra o streamer, as autoridades estão considerando possíveis encargos, incluindo o de incitação a tumulto.

Cenat havia anunciado o evento em seu canal do Twitch na quarta-feira, 2, prometendo distribuir prêmios como consoles de videogame, PCs, teclados, cadeiras de jogos e fones de ouvido. O anúncio atraiu a atenção de mais de 2 milhões de pessoas. Apesar de o evento estar programado para começar às 16h, o parque já estava lotado uma hora antes, levando ao caos que resultou na intervenção da polícia.

Cenat é conhecido na plataforma do Twitch por suas atitudes extravagantes, que, no passado, resultaram em sua suspensão temporária da plataforma em cinco ocasiões.