Suelen Gervasio postou no Instagram uma conversa com sua advogada logo após Vitão vir a público falar sobre a possível paternidade da filha que a modelo está esperando. De acordo com Suelen, o cantor está preocupado em “limpar a sua imagem de uma vez por todas” e que “tudo será resolvido na Justiça”.

No texto, ela também diz que seguirá cuidando da sua gravidez e que Vitão não “repeita” sua filha. Anteriormente, ele disse que tem o intuito para confirmar através de exame de DNA se é mesmo pai da filha da modelo - e que até o momento, mesmo não tendo certeza, tem prestado auxílio.

Suelen Gervasio rebate novo pronunciamento de Vitão: ‘Você não respeita minha filha em nada’ Foto: Reprodução/Instagram/@suelengervasio

“Ele deseja que essa criança não seja dele”

Na última terça-feira, 4, Suelen tinha postado uma resposta aos seguidores que a questionaram sobre a criação de uma lista de itens que sua bebê precisa - além de comentar a respeito da presença de Vitão na vida delas.

“Recebo diariamente ofensas e xingamentos por conta da pessoa que apareceu em mídia falando bonito e dizendo que é pai, e no off estava fazendo igual muitas pessoas vieram fazendo comigo. Se eu recebo isso de pessoas que não me conhecem, é por causa dele”, começou.

Suelen Gervasio faz desabafo sobre maternidade e Vitão: ‘Ele deseja que essa criança não seja dele’ Foto: Reprodção/Instagram/@suelengervasio

Continua após a publicidade

“Pai é escolha! Sim, compro roupas caras e baratas para a minha filha, porque sou eu que pago! Cada coisinha que ela tem, quem compra sou eu! Sem 1 real do ‘pai’ que nunca comprou nada para a bebê, e depois que entrou em um relacionamento (bem antes da exposição) mudou completamente. Qualquer coisa que ele venha justificar não chegará perto da realidade”, disse em sequência.

Suelen então expôs que o artista deseja que a bebê não seja sua filha. “Ele deseja que ‘essa criança’ não seja dele! É assim que ele fala da bebê, a qual em entrevista ele se mostrou super cuidadoso e preocupado com xingamentos e racismo que sofri. Para não ficar passando nervoso, que eu já vinha passando bem antes da exposição que ele me colocou eu estando grávida, decidi me afastar e proibir ele de estar até no momento do meu parto”, revelou.

“Eu não mereço viver isso nesse momento da gestação, nenhuma mulher merece ser maltratada no momento em que estamos mais vulneráveis. Desejo melhoras para vocês e para o alecrim dourado, que Deus conforte o coração dele quando a minha filha nascer”, finalizou.

“Dispostos a conversar de forma pacífica”

No mesmo dia, à noite, em um longo texto publicado nos stories, Vitão afirmou que tomou todas as providências e responsabilidades que acreditou que um pai deveria tomar, ao saber de uma gravidez. “Em respeito a Nina, que pode ser minha filha, e em respeito a todos os meus fãs, em especial as mulheres e mães, estou aqui para falar a verdade em relação ao que tem sido dito ao meu respeito”, iniciou o cantor.

E continuou: “Tive relações com a Suelen no final do ano passado, por mais ou menos um mês. Em janeiro desse ano, ela me ligou dizendo que estava grávida e que eu era o pai. Rapidamente tomei todas as providências e responsabilidades que acreditei que um pai deveria tomar sabendo de uma gravidez: levei a mãe para dentro da minha casa para conhecer meus familiares e amigos, passei a ir frequentemente na casa dela, para cuidar dela e da situação, até porque ela sempre dizia que se sentia muito melhor e menos enjoada quando eu estava perto, por ser o pai”.

Vitão se pronuncia após críticas de Suelen Gervasio, que afirma estar grávida do cantor Foto: Reprodução/Instagram/@vitao/@suelengervasio

Continua após a publicidade

Vitão comentou que houve dúvidas sobre a paternidade da bebê por parte de Suelen. “Após um pequeno período, ela me disse que existia a dúvida de o pai ser outro, mas como eu estava emocionado com a paternidade e a médica havia dito que o exame de DNA era super invasivo e possivelmente abortivo, respeitei e resolvi esperar até o nascimento. Acompanhei o ultrassom em que descobrimos o sexo da Nina e escolhemos seu nome, inspirado em Nina Simone”, destacou.

Ajuda de R$45 mil

De acordo com o cantor, ele assumiu a paternidade por já estar vivendo o momento, e ainda disse que já ajudou com cerca de R$ 45 mil. “Já assumi gastos da Nina e da Suelen de mais de 45 mil reais e ajuizei uma ação, antes do nascimento, oferecendo alimentos gravídicos, mesmo sem saber se sou o pai ou não”, declarou.

“Depois de um tempo, vazou a informação da gravidez e da minha paternidade. Passaram para a minha assessoria de imprensa na época que eles publicariam, eu assumindo ou não. Acabei assumindo por não querer mais deixar os outros falarem por mim quando o assunto sou eu. Fiz uma pequena declaração dizendo que era pai, sim, até porque, independente do teste de DNA, eu estava sendo pai. Acredito que ser pai é muito mais do que um laço biológico, existem muitos pais que têm esse laço e não assumem seus filhos”, explicou o artista.

Segundo o artista, logo após a notícia da gravidez viralizar, vazaram conversas de Suelen com o terceiro suposto pai, com o qual ele disse ter conversado por telefone. “Ambos estamos de acordo com a responsabilidade. Tanto eu quanto ele vamos assumir a paternidade da filha, depois do DNA e do resultado, até porque a criança tem o direito de saber é seu pai e sobre sua identidade”, salientou.

“Me acusa de inverdades”

Vitão também disse que, há mais de um mês, a modelo fala na internet que ele nunca a ajudou em nada, “me acusando de inverdades, desrespeitando minha família e expondo minha possível filha”. O cantor declarou ainda que deseja que ela fique em paz antes do nascimento de Nina, para que a gravidez não seja afetada, e que ele espera que a bebê seja filha dele. “Sempre sonhei em ser pai e estou me preparando de todas as formas para ser o melhor pai possível, caso o teste dê positivo”, disse.

Continua após a publicidade

“Eu, minha equipe e meu advogado estamos sempre dispostos a conversar de forma pacífica com a Suelen, por Nina, que merece nascer em paz e alegria, tendo seu registro de nascimento, apoio financeiro e principalmente todo o amor que uma criança merece para crescer saudável e feliz. É o que desejo a ela sendo minha filha ou não”, finalizou Vitão.