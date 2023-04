Suga, do BTS, anuncia primeiro single do álbum ‘D-DAY’

Suga, do BTS, anunciou o nome e data de lançamento do primeiro single do projeto D-DAY, último álbum da sequência August D, de 2016.

People Pt.2 será lançada nesta sexta-feira, 7, e fará parte do álbum D-DAY. A música tem colaboração com o sul-americano IU. Ambos já trabalharam juntos em outros projetos, como a canção Eight, de 2020.

A música nova será uma continuação do single People, que foi lançada pela primeira vez na segunda mixtape do rapper do BTS, D-2, de 2020.

O novo álbum D-DAY será lançado no dia 21 de abril, segundo informações da BihHit Music. Suga escreveu e produziu todas as músicas de seu novo projeto.

Em março de 2023, a Disney+ anunciou um videodocumentário especial com Suga, que irá mostrar a vida na estrada do astro de k-pop.

Além de todas essas novidades, o cantor será o primeiro membro, dos sete componentes do BTS, a embarcar em uma turnê solo, com a estreia marcada para a cidade de Nova York, duas noites em Belmont Park, além de se apresentar na Tailândia, Cingapura, Japão e Coréia do Sul.

