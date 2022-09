Supla lança versão punk de ‘As It Was’, grande sucesso de Harry Styles

Não é que Supla decidiu criar uma versão punk do hit As It Was, de Harry Styles , um dos maiores sucessos do pop de 2022, e compartilhar o trabalho na internet? O músico já tinha postado no Twitter um trechinho do cover, dizendo que gravou “só pela curtição”, mas na última quarta-feira, 14, o paulistano publicou, em seu canal no YouTube, a versão completa que agradou o público.

“Preciso disso no meu Spotify, nunca te pedi nada, Papito!”, escreveu um fã do artista. “Simplesmente Supla Styles revolucionando o conceito de cover”, disse outro. “Supla é muito incrível e atemporal. Bora, Papito. As It Was!”, declarou mais um fã. “Cover mais inesperado possível, mas ficou sensacional”, ressaltou outro.

Em entrevista à Rolling Stone, o músico disse que As It Was fez parte de uma recente sessão de estúdio ao lado de sua banda, Os Punks de Boutique. Outros covers foram gravados ao mesmo tempo, de artistas como Nina Simone e Simon & Garfunkel. Ainda não há previsão de lançamento para as outras canções do projeto.

As It Was de Harry Styles

Harry’s House , terceiro álbum solo de Harry Styles, segue se destacando. E a faixa As It Was já foi consagrada como a mais vendida nos Estados Unidos até o momento. De acordo com a Billboard Hot 100, que mede as músicas mais populares no país, todas as semanas, com base em vendas, transmissões online e transmissão de rádio, As It Was atingiu a marca de quatro milhões de cópias vendidas em território norte americano.

Além disso, lidera a principal parada de músicas do país pela décima terceira semana, totalizando 23 semanas no ranking. Segundo dados do site da Billboard, a musica registrou 68,4 milhões de impressões de audiência de rádios (queda de 2%), 15,8 milhões de streams (aumento de 3%) e 3.000 downloads vendidos (queda de 13%) no período de 2 a 8 de setembro.

Ainda de acordo com site, As It Was entrou para um seleto grupo de apenas 13 músicas a liderar por pelo menos 13 semanas e quebrou o recorde de mais semanas nas duas primeiras posições do Hot 100, que pertencia a The Kid LAROI e Justin Bieber com o single Stay, figurando em 22 das 23 semanas.