Susana Vieira confessa não ter amizades com atrizes da Globo, diz colunista, e dispara: ‘Invejosas’

Susana Vieira teria confessado que, apesar de grande afinidade com produtores da TV Globo, não desenvolveu fortes conexões com outras atrizes durante a carreira, e ainda disparou: “São muito invejosas”. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a declaração da atriz teria sido feita em um momento de descontração na festa de aniversário de Patricia Cupello, diretora da emissora, no último sábado, 10, e divulgado pela jornalista na segunda-feira, 12.

“Por incrível que pareça, eu não tenho amizade lá dentro. Conheço uma pessoa ou outra de atriz. As minhas melhores amigas são da direção e da produção. Acho que as atrizes são muito invejosas”, disse, ainda segundo a colunista, ao destacar que não precisou se relacionar com chefões da emissora. “Hoje em dia, continuo no mesmo patamar de estrela que elas que são lindas, gostosas, boas atrizes estão. Não casei com ninguém lá de dentro, é isso. Não peguei um diretor”, continuou a atriz de 80 anos.

Susana Vieira também decidiu confessar que saiu com homens casados, mas deixou claro que isso não tinha o menor problema, pois ela era solteira na época. “Peguei muito cameraman, pessoal da externa (que grava cenas fora dos estúdios), assistente de produção… Essa foi a minha turma. Tinha muito casado, mas não tinha nada a ver, eu era solteira. Eles eram casados, eu não”, falou.

Último desejo da mãe antes de morrer

No final de maio, durante participação no podcast Pod People, apresentado pela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, Susana Vieira relembrou um assunto bastante delicado para ela: o último pedido da mãe, pouco antes de morrer.

Ela não conseguiu segurar as lágrimas ao relembrar a partida de Maria da Conceição, aos 42 anos, vítima de câncer, e confessou a dificuldade que tem em lidar com o acontecimento, já que ela perdeu a mãe quando ainda era muito nova.

“Me avisaram que minha mãe estava indo para a sala de cirurgia. Ela ia operar o cérebro, estava com câncer. Fui com ela de mãos dadas e ela me pediu: ‘Toma conta da Sandrinha para mim’. E ela foi embora para a cirurgia e não voltou mais”, contou a artista.

Susana ainda relembrou a reação de Sandra: “Minha irmã ficou no corredor aguardando ela voltar quando ouço um grito fortíssimo. Era Sandrinha. Como ela sofreu, tadinha, e eu não pude fazer nada. Ela está triste até hoje”.