Susana Vieira relembra affair com português e revela: ‘Investi tanto e não deu em nada’

Susana Vieira, que está no ar em Terra e Paixão, nova novela das 21h da Rede Globo, escrita por Walcyr Carrasco, abriu o coração em um bate-papo com Maria Beltrão, no programa É de Casa deste sábado, 27. A atriz de 80 anos recebeu a apresentadora em sua casa e falou, entre outras coisas, sobre sua relação com a idade. Ela ainda revelou uma investida em um affair português que não deu certo.

“Investi tanto em cima daquele português e não deu em nada. Foi a primeira vez (que isso aconteceu)”, disse Susana. Ao ser questionada sobre a idade, a artista destacou: “A Susana tem 30 anos. Ela é sexy, ela gosta de sexo, gosta de namorar, gosta da vida, gosta de usar saias curtas e decotes”.

Susana Vieira recebe em casa a apresentadora Maria Beltrão Foto: Reprodução de vídeo/É de Casa/TV Globo

Em agosto do ano passado, Susana Vieira, que tinha acabado de completar 80 anos, fez uma reflexão durante entrevista ao Fantástico: “Nunca tinha me dado conta do que é o tempo porque a vida inteira eu tive muito esperta, muito alegre, muito feliz, muito ativa”.

Seis dias antes do bate-papo com Poliana Abritta, a atriz ficou internada. Ela teve Covid em julho, mas as sequelas no pulmão preocuparam os médicos, que acompanham a saúde de Susana desde 2015, por causa de outra doença grave, a leucemia linfocítica crônica.

“A leucemia foi maravilhosa durante a Covid. Ela não se abalou. Ela ficou quieta, como se fosse assim: essa mulher não merece duas coisas ao mesmo tempo. Vamos deixar ela aqui, só ela brigando com esse vírus”, explicou.

Susana ainda confessou que foi a primeira vez que teve medo de morrer: “Sentia verdadeiramente que ali eu podia ir embora. Eu não estava preparada. Tive muito medo, porque não deixei nada preparado. Porque não tinha terminado o meu livro, porque não tinha ainda feito um último trabalho na televisão. Ainda tinha meus netos, que eu quero ver casar, entendeu?”.

Atriz Susana Vieira Foto: Fábio Motta / Estadão

























