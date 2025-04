Susana Vieira revela que pensa em mudar para Miami

A atriz Susana Vieira, 82, revelou que pensa em deixar o Brasil e se mudar para Miami, nos Estados Unidos. O motivo da possível mudança é a proximidade com o filho, Rodrigo, que vive na cidade. Em entrevista ao Estadão, a artista contou que já comprou um apartamento perto do dele, mas ainda tem dúvidas sobre abandonar a vida no país.

Susana Vieira em foto de arquivo; atriz falou sobre novos projetos e comentou a possibilidade de se mudar para Miami. Foto: Pedro Kirilos / Estadão

“Meu filho mora em Miami e comprei um apartamento perto do dele para daqui a algum tempo me mudar para lá”, contou. “Mas penso nisso só com a cabeça, porque, quando ouço o coração, acho que não consigo viver longe desta vida no Brasil.”

PUBLICIDADE A declaração foi dada enquanto Susana se prepara para estrear a peça Lady, um monólogo com inspiração em Macbeth, de Shakespeare, e em sua própria trajetória. No palco, a atriz revisita momentos marcantes da carreira e da vida pessoal, como a maternidade solo, o preconceito enfrentado por ser desquitada nos anos 1970 e os desafios da longevidade. Apesar da ideia de mudança, Susana segue com projetos ativos no Brasil. Além do novo espetáculo, participou recentemente de programas como The Masked Singer Brasil e Encantado’s, e gravou pilotos para um possível programa de entrevistas, chamado Susana sem Filtro.

Aos 82 anos e com mais de seis décadas de carreira, a atriz afirma que o trabalho continua sendo sua principal motivação. Mesmo após enfrentar dois diagnósticos de doenças crônicas — leucemia linfocítica e anemia hemolítica — e um câncer no rim, Susana diz que está mais atenta à vida e pronta para continuar em cena, seja no Brasil ou fora dele.