Sydney Sweeney, a Cassie Howard, de Euphoria, em recente entrevista à revista British GQ, revelou que ela e sua família são atacadas por haters que usam cenas eróticas e de nudez da sua personagem. De acordo com a estrela, eles estão agindo igualmente como os outros personagens da série, que humilharam e sexualizaram sua personagem.

“Chegou ao ponto em que eles estavam marcando a minha família. Meus primos não precisam disso. É completamente nojento e injusto”, diz a atriz, explicando que essas marcações vêm através do Instagram.

Sydney Sweeney, estrela de 'Euphoria', diz que haters usam suas cenas de nudez para atacá-la Foto: Robyn BECK / AFP

“Você tem uma personagem que passa pelo escracho de ser uma pessoa sexualizada na escola e depois um público que faz a mesma coisa”, diz ela sobre as atitudes dos haters.

Houve diversas cenas de nudez da sua personagem durante a primeira e segunda temporada da série e Sweeney voltou a falar sobre como se sentiu no set - negando que tenha pedido ao diretor Sam Levinson que retirasse as cenas mais sensuais.

“Essas pessoas não estão no set, elas não sabem o que está acontecendo. Eu confio muito no Sam e com o que ele faz com a Cassie. É muito bom como atriz poder confiar no seu diretor, isso muda toda a experiência”, falou.

Cassie continua em Euphoria

Com maior tempo de tela, a estrela confirmou que estará na terceira temporada de Euphoria, mas que não tem muitos detalhes.

“Houve um momento em que Cassie começou a aprender a manipular Nate (Jacob Elordi). Acho que seria divertido poder usar esse poder que ela aprendeu”, fala.

Sydney Sweeney está confirmada na terceira temporada de 'Euphoria' Foto: @hbomaxbr/Instagram

A estrela também falou sobre como é sua relação com seu corpo, revelando que travou batalhas contra acne na sua adolescência, inclusive cobrindo seu rosto com pasta de dente e deixando de usar o vestiário da escola por vergonha dos seus seios.

“Eu tinha peitos antes das outras garotas e me sentia excluída por isso. Fiquei envergonhada e nunca mais quis me trocar no vestiário. Eu acho que acabei acreditando muito no que as pessoas falavam do meu corpo e agi assim. Mas, joguei todos os esportes e estudei muito, fiz tudo que as pessoas pensavam que eu não conseguia fazer, para mostrar que meu corpo não define quem eu sou”, contou.

Questionada se ela ainda age dessa forma, Sweeney diz que sim, mas agora em “escala mundial”, em referência a sua super exposição depois do sucesso dos seus trabalhos.

