SZA faz parceria com Doja Cat em nova versão de ‘Kill Bill’; ouça

Kill Bill, a faixa de maior sucesso do álbum SOS, de SZA, ganhou uma nova versão nesta sexta-feira, 14. Agora, o hit conta com uma parceria com Doja Cat. As artistas já colaboraram juntas antes em outra canção de sucesso, Kiss Me More.

A novidade está em alta no YouTube, onde já coleciona 300 mil visualizações, somadas no canal de ambas as cantoras, em apenas 11 horas de estreia; ouça.

Em janeiro, a canção conquistou o terceiro lugar no Hot 100 da Billboard. O segundo disco da carreira da cantora foi lançado no dia 9 de dezembro e, desde então, é um sucesso.

Para o clipe da versão original, SZA se inspirou na estética dos filmes de Quentin Tarantino. O vídeo conta até com a participação de Vivica A. Fox, intérprete de Vernita Green no longa estrelado por Uma Thurman.