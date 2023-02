Tadeu Schmidt expõe ‘disputa’ familiar no aniversário da filha Valentina: ‘Nem suspeitou’

Valentina, filha de Tadeu Schmidt, completa 21 anos nesta segunda-feira, 20. A ocasião ganhou uma publicação especial no Instagram do apresentador do Big Brother Brasil.

“Viva a Valentina! 21 anos! Seguimos a tradição da família Schmidt, de disputar pra ver quem dá parabéns primeiro, assim que o dia começa, à meia-noite”, declarou o jornalista.

Leia também Filha de Tadeu Schmidt celebra um ano de namoro após se declarar queer: ‘Melhor companheiro’

Para vencer a competição familiar neste ano, Tadeu e a mulher decidiram se adiantar em um minuto. “Como hoje estávamos em locais diferentes, fizemos uma ligação de vídeo exatamente às 23h59. A Valentina nem suspeitou”, brincou.

Por fim, o apresentador ressaltou seu amor pela primogênita: “Parabéns, minha lindona! Seja muito feliz! Você merece ser muito feliz”.

Tadeu Schmidt fala sobre filha se definir queer

Em novembro de 2022, durante o programa Papo de Segunda, do GNT, Tadeu falou sobre sua relação com a filha Valentina, que se assumiu queer por meio de suas redes sociais.

Continua após a publicidade

Valentina Schmidt, filha do apresentador Tadeu Schmidt, se define como queer Foto: Instagram/@valentinaschmidt

“Eu só tive essa coisa: será que alguém vai ter algum preconceito com ela? Queer é quem não se encaixa numa definição tradicional de identidade de gênero. Ela está aberta a tudo. Mas, assim, para mim não mudou absolutamente nada. Não dá nem para eu dizer que a acolhi porque... Num dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito. Não fez a menor diferença. Minha filha continuou sendo a mesma”, declarou o apresentador.