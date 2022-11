‘Minha filha continuou sendo a mesma’, diz Tadeu Schmidt sobre Valentina, que se assumiu queer

Publicidade

Tadeu Schmidt falou nesta segunda-feira, 21, durante o programa Papo de Segunda do GNT sobre sua relação com a filha Valentina, que recentemente se assumiu queer por meio de suas redes socias. O apresentador tem duas filhas, Laura, de 17 anos, e Valentina, de 20 anos.

“Durante anos, tive muita dificuldade em me aceitar e me amar, e isso bloqueou um pouco meu amor por outras pessoas. Então, depois de anos de dúvidas, cheguei a uma conclusão da qual me orgulho e finalmente me sinto confortável: sou queer, ou seja, no meu caso, minha orientação sexual e atração emocional não se encaixam nos padrões da heteronormatividade. Eu me amo e amo todos vocês. Este sou eu. Simples assim”, escreveu Valentina no Dia Internacional do Orgulho LGBT+ de 2021.

O jornalista já tinha comentado no mesmo programa, ano passado, que sua família sempre foi muito rígida e disciplinada com ele, e que passava esses ensinamentos as filhas. Questionado por Fábio Porchat sobre a declaração de Valentina, Tadeu respondeu: “Eu só tive essa coisa: será que alguém vai ter algum preconceito com ela? Queer é quem não se encaixa numa definição tradicional de identidade de gênero. Ela está aberta a tudo. Mas, assim, para mim não mudou absolutamente nada. Não dá nem para eu dizer que a acolhi porque... Num dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito. Não fez a menor diferença. Minha filha continuou sendo a mesma.”

Tadeu ainda complementou que já defendia a causa queer antes de saber da posição de Valentina: “Se tem uma coisa que eu lamentei foi quando a Valentina fez essa declaração, o conservador vai falar assim: ‘Está vendo esse Tadeu? É porque a filha é ‘meio assim’, por isso é que ele fica defendendo essas coisas. Eu já defendo isso há muito tempo. Defendo todas essas causas há muito tempo. E, sendo a minha filha, não mudou nada. É maravilhoso. Quero que ela seja feliz do jeito que ela quer.”

Fábio Porchat quis saber do convidado qual foi a reação da família ao ver a postagem de Valentina. E Tadeu Schmidt contou: “Nada. Não teve uma acolhida porque é desnecessário, no meu caso. Acho que ela até veio conversar com a gente e eu disse: ‘Valentina, está tudo certo. Vai ser feliz’. Por acaso, ela está namorando um rapaz, saímos para jantar ontem, maior alegria”, contou.

O que quer dizer o termo queer?

Queer é usado para representar as pessoas que não se identificam com padrões impostos pela sociedade e transitam entre os gêneros, sem concordar com tais rótulos, ou que não saibam definir seu gênero/orientação sexual.