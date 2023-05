Tadeu Schmidt se emociona com homenagem em vídeo de ex-participantes do BBB 23

Os ex-participantes do BBB 23 resolveram fazer uma homenagem especial para Tadeu Schmidt, em vídeo divulgado na última terça-feira, 2,nas redes sociais. O apresentador do Big Brother Brasil se emocionou bastante com o carinho.

Ao ouvir as palavras de Amanda Meirelles, a campeã da edição; de Aline Wirley, a vice-campeã; de Bruna Griphao, que levou o terceiro lugar na temporada, e de outros ex-brothers que destacaram a simpatia e a gentileza de Tadeu, ele não conseguiu segurar as lágrimas.

“Obrigado, gente! Quer uma forma de me emocionar é botar essas pessoas aqui que são tão importantes para mim, que moram no meu coração… todas elas, vocês sabem disso. Nossa, que surpresa linda! Eu adorei!”, escreveu ele na legenda do vídeo publicado em seu Instagram.

“Surpresa mais linda da história! Me pegou em cheio! Amo vocês! Quando terminou o BBB22, eu fiquei pensando ‘será que vou conseguir gostar tanto dos próximos participantes? A resposta veio da maneira mais linda: amo vocês! Novos jogadores virão, o BBB24 é logo ali… Mas vocês vão morar pra sempre no meu coração! Obrigado, BBB23!”, completou.

Descanso merecido

Nesta quarta-feira, 3, Tadeu Schmidt divertiu seus seguidores no Instagram ao publicar um vídeo em que aparece deitado na cama, com a cara amassada de quem acabou de acordar. Nele, o apresentador comenta que finalmente conseguiu dormir oito horas seguidas, pela primeira vez este ano. A 23ª edição do Big Brother Brasil foi ao ar no dia 16 de janeiro.

“Uma semana pra começar a ajustar o sono. Oito meses pra dormir direito! Com licença…”, escreveu ele, na legenda da publicação. “Mesma felicidade eu sinto quando meu filho deixa eu dormir a noite toda. A mãe sofre”, brincou uma seguidora de Tadeu Schmidt.





















