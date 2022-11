Takeoff, rapper do trio Migos, é morto a tiros no Texas aos 28 anos

Publicidade

O rapper Kirshnik Khari Ball, o Takeoff, integrante do trio Migos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira, 1º, em Houston, no Texas. A informação foi confirmada pelo site TMZ através de fontes policiais e testemunhas que estavam no local.

Segundo o site, Quavo, tio do músico e também membro do grupo, estava no local, mas não se feriu. Outras duas pessoas foram baleadas e levadas ao hospital em veículos particulares. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

As fontes afirmaram que o tiroteio aconteceu por volta das 2h30 no horário local. Os rappers jogavam um jogo de dados quando uma briga começou, seguida por um tiroteio.

O Estadão entrou em contato com a assessoria da gravadora responsável pelo trio, mas não obteve retorno até a publicação da nota. Os perfis dos rappers e do grupo ainda não confirmaram a morte.

O grupo Migos se apresentaria em setembro no Rock in Rio, mas apresentação foi substituída pela banda Jota Quest. Foto: Carlo Allegri / REUTERS - 07/05/2018

Na segunda, 31, Takeoff e Quavo haviam lançado uma canção em parceria, Messy. Além dos dois, o rapper Offset, primo de Takeoff, também faz parte do Migos.

O trio foi fundado na Geórgia em 2008, sendo um dos responsáveis pela popularização do trap, subgênero do rap. O maior sucesso do grupo, Bad and Boujee, parceria com o rapper Lil Uzi Vert, foi lançado em 2016.

O Migos se apresentaria no dia 4 de setembro no Palco Mundo do Rock in Rio, mas cancelou a apresentação. Os artistas foram substituídos pela banda mineira Jota Quest.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais