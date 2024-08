‘Talento’: Marília Gabriela e filho prestigiam Reynaldo Gianecchini no teatro; veja fotos

Marília Gabriela e Theodoro Cochrane Foto: Reprodução Instagram / @theodorocochrane

Marília Gabriela e Theodoro Cochrane assistiram à peça Priscilla, Rainha do Deserto em São Paulo na noite desta quinta, 22. Mãe e filho aprovaram a performance de Reynaldo Gianecchini, que estrela o espetáculo. “Viemos prestigiar você, Geanne!”, disse o ator via Instagram durante o intervalo. A apresentadora completou: “A gente está adorando!”

Ao fim do espetáculo, Theodoro publicou um story do ator com a legenda: “Talento!”. Depois, os dois visitaram ator no camarim. Veja fotos abaixo:

Theodoro Cochrane, de 45 anos, Marília Gabriela, de 76 anos e Reinaldo Gianechinni, de 51 nos bastidores do espetáculo Foto: Reprodução Instagram / @theodorocochrane

Reynaldo Gianecchini em 'Priscilla' Foto: Reprodução Instagram / @theodorocochrane

Reynaldo Gianecchini e Marilia Gabriela foram casados entre 1999 e 2006. Os dois mantém uma relação amigável, com trocas de elogios públicos. Em 2023, respondendo à declaração do ator de que teria sido “difícil” se relacionar depois do casamento, a apresentadora respondeu em seu Instagram: “Para ilustrar definitivamente o que ficou em mim de nossa relação, vou usar um pensamento alheio e sábio. ‘O que passou, passou, mas o que passou luzindo, resplandecerá para sempre’ (Goethe). Só posso dizer Amém, Goethe”.