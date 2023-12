Tamara Dalcanale desabafa após rumores de separação de Kayky Brito: ‘Precisei de um tempo’

Tamara Dalcanale voltou às redes sociais após os rumores de que tinha se separado de Kayky Brito. Em vídeo no Instagram, ela fez um desabafo sobre as dificuldades que enfrentou nos últimos três meses, após o acidente do ator.

Kayky Brito comemora aniversário de dois anos do filho Kael ao lado da mulher Tamara Dalcanale. Foto: Reprodução/Instagram/@kayky.brito

Os boatos de separação surgiram quando Tamara anunciou, em outubro, que estava voltando para Curitiba, onde o casal residia, enquanto ele se recuperava no Rio de Janeiro. Depois disso, os dois deixaram de se seguir nas redes sociais.

Em vídeo publicado nesta terça-feira, 12, Tamara não falou sobre a suposta crise que teria vivido no relacionamento, mas desabafou que “precisou de um tempo”. No registro, ela disse:

“Hoje, depois de mais de três meses que a minha vida virou de perna pro ar, eu começo a ficar um pouquinho mais a vontade de voltar a me movimentar aqui no Instagram. Muita coisa aconteceu, muita coisa segue acontecendo”.

“Precisei tentar entender um pouco tudo isso que estava acontecendo, independente de qualquer coisa, eu preciso seguir. Pelas minhas três pessoinhas, que dependem totalmente de mim. Sem eles, nada faz sentido. E com isso, é preciso fazer mais. Então queria dizer que, a partir de hoje, vou voltar a postar mais coisas do meu dia a dia, da minha vida, das coisas que acredito que fazem sentido. E que assim a gente possa se conectar ainda mais”, concluiu.

Entenda o caso

Na época em que Kayky sofreu o acidente, um registro da noite do atropelamento, divulgado no Domingo Espetacular, foi mal recebido por muitos seguidores do casal. O vídeo mostra Kayky e Bruno de Luca conversando com uma mulher. Brito tenta interagir e aproxima seu rosto ao da jovem, mas é afastado diversas vezes pelo colega.

Ao comemorar a saída de Kayky do hospital, Tamara mencionou ter “suportado” muita coisa e falou sobre “olhar a vida” de novos ângulos. Esses trechos chamaram a atenção de seguidores, além do fato de que ela tinha anunciado que voltaria a morar em Curitiba.

Mas, após a recuperação do artista, os dois parecem ter reestabelecido a relação. Isso porque há seis dias, Tamara compartilhou um vídeo comemorando o aniversário de Kael, seu filho com Kayky, onde ela se declara para o ator:

“Criamos uma vida juntos, nada mais incrível do que construirmos tudo nesse dia juntos, o amor sempre irá nos unir”. Veja: