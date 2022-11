Tasha e Tracie lançam clipe de ‘Willy’, primeiro single do próximo álbum da dupla; assista

Publicidade

As irmãs Tasha e Tracie lançaram nesta terça-feira, 8, o clipe da música Willy. A estreia acontece em parceria com a Amazon Music e o vídeo será exibido no programa Ecoando, da plataforma musical, às 20h50.

A faixa chegou às plataformas digitais em junho e será o carro-chefe do próximo álbum de estúdio da dupla de rap, intitulado Inmature. O disco deve ser lançado no início de 2023.

A canção tem um tom romântico e faz referência ao personagem do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, Willy Wonka. “Willy é sobre amor entre pessoas pretas e faz referência ao desafio que é se relacionar entres tantos ‘corres’”, resume Tasha.

No clipe, as gêmeas aparecem ao lado dos namorados. Segundo Tracie, o apoio do projeto Ecoando, que busca apoiar e incentivar artistas emergentes locais, foi “essencial” para a realização do vídeo.

“Principalmente nesta fase que estamos entrando na era do álbum Immature e agora independentes e a frente de nossas carreiras”, completa a rapper.





Tasha e Tracie estão em ascensão no cenário do rap nacional. Criadas no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo, elas conquistaram muito sucesso com o EP Diretoria, de 2021.

Além de Willy, o Ecoando já apresentou clipes inéditos de Nattan, Carol Biazin e Gilsons. O programa é transmitido ao vivo a cada quinze dias, às terças-feiras, às 20h, no Amazon Music e no canal Amazon Music Brasil no Twitch, com apresentação de Marcus Preto e Alex Albino.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais