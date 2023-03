Tatá Werneck rebate críticas por exibir Lexa falando sobre Guimê no ‘Lady Night’: ‘Havia opção’

Na manhã desta sexta-feira, 17, Tatá Werneck rebateu críticas recebidas após a reprise de um episódio do Lady Night com a participação de Lexa, no qual a cantora fala sobre seu relacionamento com MC Guimê.

O programa foi exibido na noite de quinta, 16, logo após a edição do Big Brother Brasil 23, quando o funkeiro e o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato foram expulsos por conta de acusações de importunação sexual à mexicana Dania Mendez, que entrou na casa para um período de intercâmbio.

“Gente, será que não dava para cortar as partes em que a Lexa fala do Guimê nesse programa da Tatá Werneck, não? P*** sacanagem isso ir ao ar logo hoje”, escreveu um internauta.

A apresentadora então respondeu: “Eu liguei para a Lexa porque havia opção de tirar partes do Guimê. A própria Lexa disse que tudo bem deixar como estava porque todos sabiam que era gravado. Falei também com a mãe dela, que optou pelo mesmo”.

Eu liguei pra Lexa pq havia opção de tirar partes do Guime. A própria Lexa disse que tudo bem deixar como estava pq todos sabiam que era gravado. Falei também com a mãe dela e que optou pelo mesmo https://t.co/ngxcjMdOwV — Tata werneck (@Tatawerneck) March 17, 2023

De fato, Lexa aparentou não ter problema com a exibição do talk-show. Antes da exibição do programa, ela chegou a compartilhar uma publicação divulgando a reprise do episódio na TV Globo. A publicação anterior havia sido o pronunciamento que ela fez sobre as atitudes de Guimê no BBB 23.

Nas redes sociais, usuários comentaram o episódio e chegaram a mencionar a “ironia da vida” por ter a participação de Lexa exibida justamente nesta quinta-feira, 16. Confira a repercussão:

Depois de tudo o que aconteceu hoje, a grande ironia da vida: Lexa e Tatá Werneck com vários elogios a McGuimê #ladynight pic.twitter.com/V9Juy9oBq1 — tvabordo (@tvabordo) March 17, 2023

Meu Deus... passando a Lexa no Lady Night... que timing ruim, meu pai. — thiago (@httpsrealitys) March 17, 2023

É justo hoje a entrevista da Lexa no Lady Night… parece até ironia pic.twitter.com/GLMDj509uN — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) March 17, 2023

O Lady Night com a Lexa hj #bbb23 pic.twitter.com/bjlmzVjhJZ — BBBabi (@babi) March 17, 2023