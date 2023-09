Tati Machado celebra ‘mulher gorda’ na Batalha do Lip Sync: ‘a gente pode fazer o que quiser’

Tati Machado, repórter e figura conhecida da televisão, enfrentou o comediante e ator Luis Miranda no quadro Batalha do Lip Sync do Domingão neste último domingo, 3. Neste desafio, os artistas se entregam à arte da dublagem, interpretando canções populares com paixão e energia, sem efetivamente cantar.

Tati, ao refletir sobre sua participação, trouxe à tona questões de representatividade e desafiou estereótipos: “Foi um desafio porque para mim, que sou uma mulher gorda, as pessoas associam como quem não tem mobilidade. Poder estar no Domingão mostrando o meu corpo é mais do que se empoderar, é entender que a gente pode fazer o que quiser”, declarou ao Gshow.

Nos bastidores, a emoção da repórter foi evidente. Ela relembrou sua trajetória e a significância daquele momento: “Eu chorei durante os ensaios, dançando Kevin. Sempre falo da minha relação com o Gshow. Antes, eu seria a menina que estaria fazendo a matéria e publicando. Agora, estou aqui, no centro do palco. Acabei chorando, no meio de um batidão de funk”.

Para a apresentação, Tati escolheu músicas emblemáticas, incluindo o hit Tá Ok de Dennis DJ e Kevin o Chris, e também Whenever, Wherever de Shakira. Luis Miranda, por sua vez, optou por dublar A Noite Vai Chegar de Lady Zu e a sua versão de Ariel de A Pequena Sereia, filme da Disney.