Tati Quebra Barraco agradece a Ludmilla por show no Rock in Rio após críticas de Anitta ao festival

A cantora Tati Quebra Barraco agradeceu à artista Ludmilla pelo convite para cantar no Rock in Rio. Ludmilla se apresentou no Palco Sunset no último domingo, 11, e convidou grandes nomes da cena do funk e do rap para a apresentação, como Tati, MC Soffia, Majur e Tasha e Tracie.

“Que lindo ver como você se tornou gigante e levou o verdadeiro funk com você. Você é um fruto meu, de MC Cacau, MC Katia, MC Nem, Valesca e tantas outras”, escreveu a cantora em uma publicação compartilhada no Twitter.

Tati agradeceu o reconhecimento de Ludmilla às pioneiras do funk brasileiro. “Parabéns por reconhecer que não importa quem fez mais ou menos, que o importante é o nosso movimento e nossa luta ser prestigiada. A história não se apaga, sabemos quem abriu, quem fez e quem faz”, disse.

No Instagram, a cantora gravou um vídeo se dizendo impactada e honrada pela apresentação e agradecendo novamente “o reconhecimento e a humildade” de Ludmilla.

“O fato de eu ser precursora não me torna nem melhor nem pior do que ninguém. E o reconhecimento e a humildade é tudo”, afirmou.

Tati ainda celebrou a trajetória de Ludmilla, que, segundo ela, é reconhecida “por tantos outros MCs”. “Uma coisa eu posso te falar: você nunca renegou o seu funk. Hoje você está onde está porque só você sabe o que você passou para estar aí”, completou a artista.

Agradecimento de Tati Quebra Barraco veio após série de críticas de Anitta ao Rock in Rio

Tati publicou os agradecimentos a Ludmilla após uma série de críticas de Anitta ao festival. Na última segunda-feira, 12, Anitta havia usado o perfil dela no Twitter para afirmar que o evento não valoriza artistas brasileiros e chegou a dizer que “não pisa” no Rock in Rio nunca mais.

Na ocasião, fãs especularam que as publicações seriam uma indireta a Ludmilla, com quem a cantora não possui uma boa relação. Anitta esclareceu, porém, que realizou as postagens para dizer que ela era a responsável por levar artistas do funk ao festival.

“Vou sempre celebrar minha própria luta e esforço publicamente vocês queiram ou não. É importante, para mim, lembrar sempre da dor das minhas lutas para sentir que posso descansar em paz tendo cumprido meu papel. E, se você discorda, tudo certo também”, disse.

Sem citar nomes, a cantora também chegou a comentar as especulações sobre indiretas a Ludmilla. “Independentemente das minhas questões pessoais, minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso: Palco Mundo”, afirmou.

festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor por — Anitta (@Anitta) September 12, 2022

