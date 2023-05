Tati Zaqui registra boletim de ocorrência contra Thomaz Costa por violência doméstica e ameaça

Tati Zaqui registrou uma ocorrência na polícia por violência doméstica e psicológica, lesão corporal, ameaça e dano, na tarde da última quinta-feira, 18, contra Thomaz Costa, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A cantora e o ator se conheceram enquanto participavam do reality A Fazenda, em 2022, na Record.

Em nota enviada ao Estadão, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, SSP-SP, afirmou que foi registrado um boletim de violência doméstica em um apartamento na Avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. As agressões teriam acontecido no dia 13 de maio. Em complemento, a vítima “contou aos policiais que foi agredida com mordidas na perna pelo seu companheiro e ameaçada com uma faca.”

Tati Zaqui e Thomaz Costa formaram um casal em 'A Fazenda' Foto: Reprodução/R7/PlayPlus

Por fim, “foram solicitadas medidas protetivas de urgência à vítima e o caso foi registrado como violência doméstica, dano, ameaça, violência psicológica contra a mulher e lesão corporal na Delegacia de São Caetano do Sul”.

Thomaz Costa se pronuncia

Em suas redes sociais, o famoso, conhecido por ter participado de uma nova versão da novela infantil Carrossel, do SBT, disse ter “tomado conhecimento do que está acontecendo através das redes sociais” e que irá provar na Justiça a sua inocência.

“Gente, essa será a primeira e a última vez que vou falar sobre isso. Tomei conhecimento através da internet e o que tenho para provar será na Justiça, com o maior prazer. Tenho fotos e vídeos, mas não quero expor, não é a minha intenção. Mas eu fui vítima de relacionamento abusivo e vou provar pra vocês que homem também sofre relacionamento abusivo. Essas marcas que ela mostrou pra vocês, são marcas provocadas por ela mesma, tentando me agredir, vindo pra cima de mim. Me chutando e machucando a perna, o vídeo que ela mostra agora, e não vou comentar, é tentando colocar gente dentro da minha própria casa pra me tirar de lá, com todas as minhas coisas. Então, eu estava me defendendo, tenho como provar tudo, detalhe por detalhe. Tenho como provar com gosto na justiça, mas não quero me atrapalhar na minha viagem, na minha paz. Um beijo no coração e a verdade prevalece.”