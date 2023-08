Taylor Swift deu 100 mil dólares de bônus a cada caminhoneiro da ‘The Eras Tour’, diz site

Taylor Swift ofereceu um bônus de 100 mil dólares (cerca de R$ 474 mil) para cada um dos caminhoneiros que trabalhou transportando os equipamento dos shows da The Eras Tour nos Estados Unidos.

Segundo o site TMZ, cerca de 50 pessoas trabalhavam no serviço desde que a turnê começou, o que significa que a cantora desembolsou 5 milhões de dólares, ou seja, quase R$ 24 milhões para a ação.

Fontes afirmaram ao tabloide que a artista distribuiu o valor aos funcionários no último sábado, 29, antes da apresentação que realizou na cidade de Santa Clara, na Califórnia.

Taylor Swift durante show da turnê 'The Eras Tour' em New Rutherford, nos Estados Unidos. Foto: SARAH YENESEL/ EFE/EPA

O bônus seria uma espécie de celebração pela conclusão da turnê nos Estados Unidos. A The Eras Tour só tem mais seis shows no país, todos no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Depois disso, Taylor fará quatro shows no estádio Foro Sol, na Cidade do México, no final de agosto. Após uma pausa de dois meses, ela vem à América do Sul para shows na Argentina e no Brasil.