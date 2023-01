Taylor Swift aparece de surpresa em show da banda The 1975, em Londres

Taylor Swift apareceu de surpresa no show da banda The 1975, realizado nesta quinta-feira,11, em Londres, capital do Reino Unido. Ela cantou Anti-Heroe pela primeira vez em uma apresentação ao vivo. Além do seu hit, ela também fez uma participação com a The 1975 para tocar The City.

Anti-Hero é uma das faixas de seu álbum mais recente, Midnights. De acordo com a cantora, as 13 músicas do projeto foram compostas durante 13 noites em que ela não dormiu. O disco ainda ganhou uma versão estendida com sete novas canções e um videoclipe.

Taylor Swift apareceu de surpresa no show da banda The 1975, em Londres Foto: REUTERS / Caitlin Ochs

Para 2023, a cantora vai encarar a turnê Eras, que já rodou os EUA e agora vai viajar o mundo. Além disso, ela prepara a regravação dos álbuns Speak Now e 1989. Os detalhes ainda não foram anunciados, mas tudo indica que Speak Now Taylor’s Version deve ser o primeiro a chegar às plataformas de streaming.

the 1975 concert became a taylor swift concert ???????? pic.twitter.com/LfapQ06Uik — ali sousa ✨ (@alisousa4) January 12, 2023