Taylor Swift divulga trecho de letra do álbum ‘Midnights’ no metrô de SP; confira

Na madrugada desta quarta-feira, 19, Taylor Swift utilizou um espaço do metrô de São Paulo para revelar um trecho da letra de uma das músicas de seu novo disco, Midnights, que será lançado nesta sexta, 21.

Exatamente à meia-noite, a frase “Just like clockwork, the dominoes cascaded in a line” foi exibida na Estação da Sé, no centro da capital paulista. Em português, o trecho significa algo como “Assim como um relógio, os dominós desceram em uma linha”.

Leia também 'Midnights': Taylor Swift anuncia participação de Lana Del Rey em novo álbum

A ação faz parte da divulgação do álbum em parceria com o Spotify. Além de São Paulo, cidades como Nashville, Londres e Nova York também receberam outdoors com trechos de canções nos últimos dias.

Até o momento, no entanto, Taylor não revelou a quais músicas cada trecho pertence. A artista divulgou a tracklist completa do Midnights no último dia 7, depois de uma série de vídeos no TikTok.

No Twitter, os fãs da cantora especularam quais seriam as razões por trás da escolha de revelar o trecho no metrô de São Paulo.

Alguns lembraram que a Estação da Sé é a 13ª da linha vermelha do metrô - Taylor já comentou diversas vezes que 13 é seu número da sorte e que costuma deixar easter eggs envolvendo-o. Além disso, ela tem um disco chamado Red, vermelho em português.

Outra possibilidade levantada foi de que uma possível turnê mundial da cantora pode passar pela capital paulista. Ela tinha duas apresentações marcadas no Allianz Parque para 2020, mas cancelou os shows por conta da pandemia de covid-19.

paguei 4,40 no metrô só pra filmar isso

taylor swift vc me paga pic.twitter.com/E98F2AwsM4 — alexandre (@eaikirida) October 19, 2022

Por que a SÉ foi o local escolhido por Taylor Swift para a divulgação do álbum ‘#TSmidnighTS’?



Mas é claro que… é porque a SÉ é a 13° ESTAÇÃO da linha VERMELHA! pic.twitter.com/RjWIkaDZmB — BEEPop (@beepopofc) October 18, 2022

Taylor Swift no Metrô de São Paulo fazendo baldeação pra linha 3 vermelha na Estação da Sé pic.twitter.com/YtVgn4GTpY — 📂 (@folktaeyeon) October 18, 2022

a taylor não tá fazendo essa divulgação toda no Brasil pra a gente não ter show. a gente tem que ter tour sim pic.twitter.com/NslJMYjAno — manu (@iama_mirrorball) October 19, 2022

pra mim a midnights world tour no brasil tá mais que confirmada. taylor nation NUNCA FOI DE NOTAR BRASILEIRO E HOJE ELA NÓS DEU AS MIGALHAS MAIS DELICIOSAS DESSE MUNDO. pic.twitter.com/ves05zuErZ — meet gabi at midnight (@miszamericana) October 19, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais