Taylor Swift diz que é ‘doloroso’ ver fãs não conseguirem ingressos para nova turnê

Nesta sexta-feira, 18, Taylor Swift veio a público criticar a empresa Ticketmaster pela dificuldade que seus fãs enfrentaram para tentar comprar ingressos para sua próxima turnê nos Estados Unidos.

A cantora publicou uma declaração no Instagram, na qual afirmou ser “doloroso” assistir “erros acontecerem” e que é difícil para ela confiar em uma entidade o suficiente para cuidar de sua relação com os fãs.

A Ticketmaster enfrentou diversas críticas após a abertura das vendas para a turnê Eras, que terá início na cidade de Glendale, no Arizona, em março, e tem 52 datas marcadas somente nos EUA.

Nesta quinta, 17, a empresa compartilhou uma nota explicando que o site havia saído do ar por conta da alta demanda de ingressos. Segundo o texto, houve “um tráfego sem precedentes em nosso site, resultando em 3,5 bilhões de solicitações de sistema totais – 4x nosso pico anterior”.

De acordo com a revista Variety, fãs norte-americanos relataram que passaram horas em fila online, foram direcionados para datas e locais de shows errados e precisaram pagar um valor alto em taxas de conveniência.

Em sua declaração, Taylor disse que está tentando entender como pode melhorar essa situação. “Não vou criar desculpas para ninguém porque nós perguntamos, diversas vezes, se eles conseguiriam lidar com esse tipo de demanda e eles nos asseguraram que conseguiriam”, escreveu.

Declaração de Taylor Swift no Instagram. Foto: Instagram/@taylorswift

“É realmente incrível que 2,4 milhões de pessoas compraram ingressos, mas realmente me irrita que muitos deles sentem que precisaram passar por diversos ataques de ursos para consegui-los”, completou.

Até o momento, Taylor não revelou se a turnê Eras passará pelo Brasil. Quando ela divulgou os primeiros shows, no entanto, prometeu que datas internacionais seriam anunciadas assim que possível.





Confira o texto da cantora traduzido na íntegra:

“Bom. Nem é preciso dizer que sou extremamente protetora com meus fãs. Fazemos isso há décadas juntos e, ao longo dos anos, trouxe muitos elementos da minha carreira para casa. Fiz isso especificamente para melhorar a qualidade da experiência dos meus fãs, fazendo isso sozinho com meu time, que se preocupa tanto com meus fãs quanto eu. É realmente difícil para mim confiar em uma entidade externa com esses relacionamentos e lealdades, e é doloroso para mim apenas assistir os erros acontecerem sem recurso.

Há uma infinidade de razões pelas quais as pessoas tiveram tanta dificuldade em conseguir ingressos e estou tentando descobrir como essa situação pode ser melhorada no futuro. Não vou criar desculpas para ninguém porque nós perguntamos, diversas vezes, se eles conseguiriam lidar com esse tipo de demanda e eles nos asseguraram que conseguiriam. É realmente incrível que 2,4 milhões de pessoas compraram ingressos, mas realmente me irrita que muitos deles sentem que precisaram passar por diversos ataques de ursos para consegui-los.

E para aqueles que não conseguiram ingressos, tudo o que posso dizer é que minha esperança é proporcionar mais oportunidades para todos nós nos reunirmos e cantarmos essas músicas. Obrigado por quererem estar lá. Vocês não têm ideia do quanto isso significa”.





