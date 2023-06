Taylor Swift faz ‘doação generosa’ durante turnê ‘The Eras’ para ONG que combate a fome nos EUA

Taylor Swift fez uma “doação generosa” a uma ONG de Detroit, cidade em Michigan, onde ela fez dois shows na última semana. A passagem da cantora com a The Eras Tour rendeu não só competições entre as cidades americanas para honrar a tão esperada turnê como também um destaque no perfil da Gleaners Community Food Bank.

A ONG que combate a fome no estado americano compartilhou um agradecimento especial a Taylor através da citação de uma frase da própria artista. “Não importa o que aconteça na vida, seja bom para as pessoas”, citou a ONG no Facebook.

“Essas palavras soam verdadeiras hoje com a doação surpresa de Taylor para a Gleaners durante a parada da The Eras Tour em Detroit! Obrigado por causar impacto e capacitar crianças e famílias com alimentos nutritivos!”, escreveu a equipe da Gleaners.

De acordo com o jornal local Detroit Free Press, a instituição optou por não divulgar o valor da doação, porém o descreveu como “generoso”.

Em janeiro, uma doação de Taylor também se tornou pública e lhe rendeu até homenagens. Outra doação descrita como “generosa” foi feita pela artista para o Williamson County Animal Center, abrigo de animais abandonados instalado no estado norte-americano do Tennessee.

A ONG também divulgou nas redes sociais que recebeu a doação da cantora e informou que deu o nome de músicas da artista para quatro cãezinhos: Bejeweled, Midnight Rain, Carolina e Willow. Bejeweled e Midnight Rain são canções presentes no álbum Midnights. Já Carolina consta no disco Where The Crawdads Sing e Wilow no álbum Evermore.