Taylor Swift e Joe Alwyn falaram em casamento antes do término, diz revista

Após a notícia de que Taylor Swift e Joe Alwyn terminaram o relacionamento de seis anos, fontes próximas aos dois afirmaram à revista People que o casal chegou a conversar sobre casamento antes do fim da relação.

Segundo uma reportagem publicada nesta segunda-feira, 10, uma pessoa afirmou que o término foi majoritariamente causado por “diferenças em suas personalidades”.

“Eles tiveram momentos difíceis antes e sempre resolveram as coisas, então os amigos pensaram que eles passariam algum tempo separados, mas eventualmente voltariam a ficar juntos”, revelou a fonte.

“Eles tinham muito em comum e se apaixonaram em uma bolha segura enquanto ela estava longe do mundo durante Reputation”, explicou, se referindo ao disco lançado pela artista em 2017. “Quando a pandemia chegou, eles ficaram presos juntos e puderam continuar desenvolvendo o relacionamento dessa maneira isolada. Mas ele realmente não a ‘conhecia’ ainda fora dessa bolha”.

No período mencionado, Taylor e Alwyn chegaram a colaborar juntos musicalmente. Ele possui créditos de composição em canções dos discos Folklore e Evermore, de 2020, e na música Sweet Nothing, do álbum Midnights, de 2022.

O ator, contudo, teria sentido dificuldade com a atenção recebida da mídia e dos fãs da cantora. “Joe sofreu com o nível de fama de Taylor e a atenção do público”, disse a fonte. “As diferenças em suas personalidades também se tornaram mais difíceis de ignorar depois de anos juntos. Eles se distanciaram”.

Taylor Swift e Joe Alwyn se conheceram em 2016 e ficaram juntos por seis anos. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP e Mark Blinch / Reuters

Conforme divulgado pela People, diversas fontes afirmaram que o casal chegou a conversar sobre casamento há poucos meses, mas percebeu que não estava pronto para um futuro junto. “Taylor não os via dando certo a longo prazo”, disse uma pessoa, que acrescentou que a separação aconteceu “recentemente” e “não foi dramática”.

“Eles são amigáveis. Ela não tem nada de ruim a dizer sobre Joe. Eles simplesmente se distanciaram. Taylor está muito focada em sua turnê agora. Ainda existe muito respeito entre eles”, completou.

A cantora em turnê pelos Estados Unidos com a The Eras Tour. Nesta quinta-feira, 13, ela dará início a uma sequência de três shows na cidade de Tampa, na Flórida.

Até o momento, nenhum dos artistas se pronunciou sobre o término.