Taylor Swift: Entenda a competição entre cidades dos EUA para receber a ‘The Eras Tour’

Quando Jerry Weiers e Sue Breding, prefeito e diretora de comunicações da cidade de Glendale, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, decidiram que seria uma ideia divertida renomear o munícipio temporariamente em homenagem a Taylor Swift, eles não imaginavam que iniciariam uma competição entre diversas cidades americanas, mas foi o que aconteceu.

A mudança foi feita para honrar o fato de que a cantora iniciaria a esperada turnê The Eras em Glendale, nos dias 17 e 18 de março. Com isso, o município teve como nome oficial “Swift City” (Cidade Swift) por um final de semana.

A alteração ganhou uma cerimônia com a presença do prefeito e placas foram espalhadas com os dizeres “Bem vindo à Swift City”. A novidade foi parar em diversos veículos de imprensa do país, dando início a uma tendência que influenciou todas as cidades onde Taylor passou com a turnê desde então.

What an energy-filled press conference this morning to announce our ceremonial renaming of @GlendaleAZ to #SwiftCity for March 17-18 in honor of @taylorswift13 opening her #ErasTour at @StateFarmStdm! I learned that I have been given the nickname #MayorSwiftie by the #Swifties! pic.twitter.com/Tj9il2Tujw — Mayor Jerry Weiers (@MayorWeiers) March 13, 2023

A artista recebeu as chaves de alguns municípios e até foi convidada para ser prefeita por um dia. De Las Vegas a Nashville, confira o que as cidades americanas depois de Glendale já fizeram para receber a voz do hit Anti-Hero:





Las Vegas - 24 e 25 de março

Continua após a publicidade

Para receber o segundo final de semana da The Eras Tour, no Allegiant Stadium, a cidade de Las Vegas, em Nevada, resolveu modificar um de seus pontos turísticos mais importantes em homenagem à cantora.

Os arcos de entrada da cidade foram iluminados com as cores dos dez álbuns de estúdio de Taylor, em referência ao fato de que a turnê passa toda a discografia da artista. Além disso, alguns hotéis famosos do local colocaram placas com referências a músicas da cantora.

7 @taylorswift13 songs to get to know @Vegas



Karma (Clean) #IYKYK 😉

Our Song

Lavender Haze

Shake It Off

Wildest Dreams

22

Blank Space#TSTheErasTour #VivaLasEras



Thank you @dtplv for making our "Wildest Dreams" come true with these signs on Fremont East ✨ pic.twitter.com/bKh5NUEvyX — City of Las Vegas (@CityOfLasVegas) March 23, 2023





Arlington - 31 de março, 1 e 2 de abril

Dias antes dos shows da The Eras Tour em Arlington, no Texas, a cidade anunciou que concederia a Taylor a chave da cidade. Além disso, o prefeito Jim Ross informou que, no período em que a artista estivesse na cidade, a rua Randol Mill seria renomeada como “Taylor Swift Way”.

Continua após a publicidade

“Arlington está participando de uma competição amistosa com outras cidades americanas que receberam a The Eras Tour para demonstrar sua “reputação” [alusão ao disco Reputation] como uma das maiores fãs de Swift”, disse uma nota publicada no site da cidade com diversas referências às músicas de Taylor.

Arlington is “Enchanted” to welcome Taylor Swift to @ATTStadium

for The Eras Tour and has put together some fun ways for our Swifties to celebrate the singer’s 5th visit to The #AmericanDreamCity: https://t.co/quuTJ7xPS2#TSTheErasTour #TSTheErasTourArlington #TaylorSwiftWay pic.twitter.com/5cFDO7aZC5 — City of Arlington (@CityOfArlington) March 31, 2023





Tampa - 13, 14 e 15 de abril

O município de Tampa, na Flórida, inovou ainda mais na recepção à cantora. Por meio de um vídeo nas redes sociais, a prefeita Jane Castor convidou Taylor para ocupar o cargo por um dia. Além disso, ela também ofereceu as chaves da cidade à artista.

Antes do convite, a prefeita deu as boas-vindas à cantora e seus fãs, falou sobre as homenagens que outras cidades fizeram e completou: “Aqui em Tampa, nós temos uma reputação a segurar, então queremos fazer algo maior”.

Para completar, o condado de Hillsborough, onde fica o Raymond James Stadium, em que Taylor se apresentou, mudou seu nome temporariamente para “Swiftsborough”, além da Câmara Municipal Velha de Tampa e de algumas pontos da cidade terem sido iluminadas de vermelho em referência ao disco Red.

Continua após a publicidade





Houston - 21, 22 e 23 de abril

A recepção da cidade de Houston, no Texas, teve como foco o local em que Taylor se apresentou nas três noites em que esteve na cidade. O estádio NRG Stadium foi renomeada para se chamar “NRG Stadium (Taylor’s Version)”, e faixas com o novo nome foram colocadas em todos as entradas do local.

A renomeação faz referências aos álbuns que a cantora vem regravando nos últimos anos, após ter os direitos comerciais dos discos vendidos sem sua autorização. As novas versões ganharam o adicional “Taylor’s Version”, que significa “Versão da Taylor”.

A novidade foi anunciada por Lina Hidalgo, juíza do condado de Harris, onde fica o estádio, em um vídeo nas redes sociais cheio de referências às músicas da artista.

Continua após a publicidade





Atlanta - 28, 29 e 30 de abril

Assim como Arlington e Tampa, a cidade de Atlanta, no estado da Georgia, também presenteou Taylor com as chaves da cidade. A placa entregue à artista destaca os três shows lotados no estádio Mercedes-Benz Stadium e brinca que o nome da cidade é “Taylorsville”.

It’s finally here… @taylorswift13’s The Eras Tour is taking over the A! The town of TAYLORsville, Georgia & @TheBertShow wanted to celebrate in ✨style✨ with the key to the town! Happy official “Taylor Swift Day” 🤩 #WelcomeToATayL #AtlantaTSTheErasTour #TSTheErasTour pic.twitter.com/YNgQ8nK3yT — Q99.7 Atlanta (@Q997Atlanta) April 28, 2023





Nashville - 5, 6 e 7 de maio

Os três shows da The Eras Tour na cidade de Nashville, no Tennessee, ocorrem neste final de semana e as homenagens para receber a cantora já foram preparadas.

Continua após a publicidade

O prefeito John Cooper anunciou que uma placa dedicada a Taylor foi colocada no Centennial Park, que fica na cidade. A homenagem é uma referência à canção Invisible String, em que a cantora diz que costumava ler no local.

Além disso, Cooper também declarou o “Taylor Swift Homecoming Weekend”, ou seja, “Fim de semana de boas-vindas a Taylor Swift”. No documento, ele destaca o fato de que a artista morou na cidade no início de sua carreira, quando começou a se lançar na música country.

Welcome home, @taylorswift13. As of today, you now have the perfect place to read at Centennial Park. Nashville is READY for this weekend. #NashvilleTStheErasTour #TSTheErasTour pic.twitter.com/Z2kzZv5QOX — Mayor John Cooper (@JohnCooper4Nash) May 4, 2023





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais