Taylor Swift faz história e ocupa todo o Top 10 da Billboard Hot 100 com ‘Midnights’

Taylor Swift fez história nesta segunda-feira, 31, ao se tornar a primeira artista a ocupar todo o Top 10 da Billboard Hot 100. A lista é considerada uma das principais paradas musicais do mundo e existe há 64 anos.

A cantora superou Drake, que chegou a emplacar nove das dez primeiras canções da lista em setembro de 2021, quando o álbum Certified Lover Boy foi lançado.

Já Taylor conquistou o feito inédito por conta do lançamento de Midnights, que chegou às plataformas de streaming em 21 de outubro e já vendeu mais de 1,5 milhão de cópias só nos Estados Unidos.

Taylor Swift ocupou todo o Top 10 da Billboard Hot 100 com músicas de seu 10º álbum de estúdio, 'Midnights'. Foto: Charles Sykes/AP

A música Anti-Hero lidera a lista, marcando a 9ª vez que a artista conquista o primeiro lugar da parada. A canção vem seguida de Lavender Haze, Maroon e Snow On The Beach, que tem a participação de Lana Del Rey.

Midnight Rain, Bejeweled, Question…?, You’re on Your Own, Kid, Karma e Vigilante Shit completam o Top 10, respectivamente.

As músicas de Taylor desbancaram faixas como Unholy, de Sam Smith e Kim Petras, e As It Was, de Harry Styles, que estavam há semanas entre as primeiras colocações.

Midnights também garantiu à Taylor o primeiro lugar na Billboard 200, parada de álbuns do veículo. Segundo a revista, o disco teve a maior semana de vendas para qualquer álbum em quase sete anos nos Estados Unidos.

Essa é a 11ª vez que a cantora conquista o topo da lista. Agora ela é a artista feminina que mais vezes alcançou o 1º lugar, empatada com Barbra Streisand. O recorde geral é dos Beatles, com 19.

Além da versão original do álbum, Taylor também lançou uma segunda edição, com 7 faixas a mais, chamada de Midnights (3am Edition). Ouça:

