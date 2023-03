Taylor Swift inicia turnê ‘The Eras’ com lançamento de quatro faixas; ouça

Taylor Swift inicia nesta sexta-feira, 17, a aguardada turnê The Eras. A estreia ocorre com show nos Estados Unidos, onde se apresentará em mais de 50 datas. Para celebrar o momento, a artista lançou nesta madrugada, quatro faixas para presentear os fãs.

“Em comemoração à The Eras Tour, lanço quatro músicas inéditas”, anunciou a artista. Três das canções (Eyes Open, Safe & Sound e If This Was a Movie), entretanto, são regravações já conhecidas. A maior novidade é a faixa All Of The Girls You Loved Before, que foi excluída do álbum Lover, de 2019.

Até o momento, Taylor não revelou se a turnê Eras passará pelo Brasil. Quando ela divulgou os primeiros shows, no entanto, prometeu que datas internacionais seriam anunciadas assim que possível.

Nos Estados Unidos, a Ticketmaster enfrentou diversas críticas após a abertura das vendas para a turnê, que terá início na cidade de Glendale, no Arizona, e tem 52 datas marcadas somente no país.

Em nota, a empresa compartilhou que o site havia saído do ar por conta da alta demanda de ingressos. Segundo o texto, houve “um tráfego sem precedentes em nosso site, resultando em 3,5 bilhões de solicitações de sistema totais – 4x nosso pico anterior”.