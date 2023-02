Taylor Swift lança remix eletrônico de ‘Lavender Haze’ com DJ alemão Felix Jaehn

Taylor Swift continua promovendo a faixa Lavender Haze. Desta vez, a música ganhou um remix eletrônico feito pelo DJ alemão Felix Jaehn.

A nova versão foi divulgada à meia-noite desta sexta-feira, 10 (uma ode ao álbum Midnights) e está disponível em todas as plataformas digitais e no Youtube.

Leia também Hayley Williams diz que Taylor Swift inspirou novo single da banda Paramore; entenda

A canção abre o disco mais recente da cantora, lançado em 21 de outubro, e ganhou um clipe cheio de efeitos especiais no dia 27 de janeiro.

Essa é a primeira vez que Taylor e o DJ Felix Jaehn colaboram em uma música. Ele é mais conhecido por hits como Cheerleader, com OMI - também um remix - e Ain’t Nobody (Loves Me Better), com Jasmine Thompson.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais