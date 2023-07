Taylor Swift já foi multada em mais de R$ 14mil por descarte irregular de lixo, segundo jornal

Ao que parece a cantora americana Taylor Swift deixa a pose de estrela apenas para os palcos. Fora deles, ela é uma pessoa bastante comum, capaz até de cometer infrações sanitárias.

De acordo com o jornal The NY Post, Taylor acumula cerca de R$ 14,5 mil em multas por descarte irregular de lixo em frente a sua mansão de três andares em Nova York. De acordo com a publicação, o departamento sanitário da cidade americana já multou a cantora 32 vezes.

Taylor tem sido advertida e multada desde 2018. A cantora, segundo o jornal, deixa espalhado na calçada em frente onde mora maços de cigarro, pilhas de jornal, garrafas e caixas de papelão, além de conteúdo de cinzeiros.

A cantora Taylor Swift tem desrespeitado as normas sanitárias de Nova York Foto: Sarah Yenesel/EFE/EPA

Os agentes de Taylor não quiseram comentar os fatos ao jornal.

Taylor se apresenta no Brasil em novembro, quando fará três shows em São Paulo e outros três no Rio de Janeiro. Considerada um dos nomes mais importantes da música pop atual, a cantora tem viajado o mundo com a turnê The Eras Tour. Aqui no País, a venda dos ingressos para as apresentações de Taylor foram tumultuadas, com longas filas e ação ostensiva de cambistas.