Taylor Swift: passagem tumultuada pelo Brasil acaba hoje; relembre o que aconteceu

Taylor Swift faz seu último show da The Eras Tour no Brasil neste domingo, 26, em São Paulo, no Allianz Parque. A passagem da cantora foi marcada por diversas polêmicas, incluindo a morte de uma fã durante o show, apreensão de carros de sua comitiva e falta de organização e água potável ao público.

Taylor Swift em show no Allianz Parque, em São Paulo, em 24 de novembro de 2023 Foto: Taba Benedicto/Estadão

Ao todo, foram três shows no Rio de Janeiro e outros três em São Paulo. Relembre abaixo alguns dos principais acontecimentos que ganharam as manchetes durante a passagem da cantora pelo País.

Taylor Swift no Rio de Janeiro

O principal acontecimento da passagem de Taylor Swift no Rio de Janeiro foi trágico: a morte de Ana Clara Benevides, fã de 23 anos. Apesar de ainda não ter sido possível concluir a causa da morte, o laudo preliminar apontou uma hemorragia pulmonar.

Ana Clara Benevides Foto: Reprodução/Instagram/@acbenevidesm

“A gente tava chorando de emoção de ver a Taylor, e aí ela caiu. O pessoal puxou ela para fora, a gente estava bem na grade, e aí eu pulei a grade e fui correndo pro postinho de apoio deles. Eles atenderam ali, já começaram a tentar reanimar ela e eu entrei em desespero, porque vi que era grave. Chamaram a ambulância e pelo que entendi ela teve outra parada [cardíaca] ali na ambulância”, relatou uma amiga.

A Delegacia do Consumidor (Decon) de Polícia Civil do Rio de Janeiro chegou a abrir um inquérito para investigar as condutas da Time For Fun (T4F) em relação à organização dos shows e à morte de Ana Clara, para apusar o possível crime de perigo para a vida ou saúde. Serafim Abreu, CEO da T4F, pediu desculpas pela morte seis dias depois.

Após o ocorrido, as políticas de entrada com água no estádio foram alteradas, e os shows também foram marcados para começar uma hora mais tarde. O Ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o governo federal investigaria a questão da falta de água potável aos fãs de Taylor Swift.

Em princípio, o show do dia seguinte, sábado, estava marcado normalmente. Muitos fãs passaram o dia na fila sob o sol e já estavam dentro do Engenhão quando o sistema de som anunciou o adiamento para a segunda-feira seguinte. Ainda assim, fãs sofreram com um arrastão na saída do local.

No show seguinte à tragédia, Taylor Swift não fez nenhuma citação ou homenagem direta à fã que morreu.

Alguns carros da comitiva de Taylor Swift também foram apreendidos por circularem no Rio de Janeiro com as placas cobertas por plástico preto, o que é crime.

Sem relação direta com o show, houve também um esfaqueamento na Praia de Copacabana, envolvendo Gabriel, um fã de Taylor Swift de 23 anos que estava na cidade para vê-la. Ele não resistiu ao ferimento e morreu.

Houve ainda o caso de Maria Eduarda Mendes, fã que foi ao show no domingo, 19, teve uma surpresa ao descobrir que estava grávida e entrar em trabalho de parto quando já estava dentro do estádio para assistir Taylor Swift. Ela saiu do show e foi para uma maternidade.

Taylor Swift em São Paulo

Diferentemente do que houve no Rio de Janeiro dias antes, em São Paulo, os fãs acabaram enfrentando chuva e frio para acompanhar Taylor Swift.

O primeiro show em São Paulo voltou a ter confusão com garrafas de água - a polícia militar não permitia que as pessoas entrassem com os recipientes tampados, o que afetou os primeiros fãs que entraram. O problema foi resolvido posteriormente, com nova orientação.

A organização das filas também deixou a desejar. Não só para os fãs, como também para a Associação de Moradores do Entorno da Arena SP, que relatou bloqueio de entrada de casas, lojas, escolas e até uma unidade de saúde por conta do acúmulo de fãs de Taylor Swift.

Com a música rolando, uma gafe: Sabrina Carpenter, que faz o show de abertura, se confundiu e agradeceu ao Rio de Janeiro, mesmo estando na capital paulista. Pouco depois, se corrigiu.

Taylor Swift anunciou que o show teria quebrado o recorde de público entre apresentações musicais no Allianz Parque. No dia seguinte, sábado, o recorde teria sido quebrado novamente.

Repercussão de Taylor Swift no Brasil na imprensa internacional

A morte de Ana Clara Benevides fez com que a passagem de Taylor Swift pelo Brasil ganhasse manchetes da imprensa internacional. A cobertura de alguns veículos grandes de comunicação dos Estados Unidos foi considerada amigável à cantora e motivo de críticas (leia mais aqui).

O The New York Times, por sua vez, destacou “planos arruinados, calor extremo e decepção” nos shows do Rio de Janeiro. Clique aqui para conferir a íntegra.

The Eras Tour - turnê de Taylor Swift continua no ano que vem

A The Eras Tour passa por uma pausa após o show de domingo, 26, em São Paulo, e será retomada somente em 7 de fevereiro de 2024, com shows em Tóquio, no Japão.

Taylor Swift ainda se apresentará em Austrália, Singapura, França, Suécia, Portugal, Espanha, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Suíça, Itália, Alemanha, Polônia, Áustria e Canadá, onde constam as últimas apresentações previstas, em dezembro do ano que vem.

Taylor Swift no Brasil

Fotos do show de Taylor Swift em São Paulo

Show de Taylor Swift em São Paulo, no dia 24 de novembro de 2023, no Allianz Parque. Passagem da turnê The Eras Tour chega ao fim no Brasil. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Show de Taylor Swift em São Paulo, no dia 24 de novembro de 2023, no Allianz Parque. Passagem da turnê The Eras Tour chega ao fim no Brasil. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Show de Taylor Swift em São Paulo, no dia 24 de novembro de 2023, no Allianz Parque. Passagem da turnê The Eras Tour chega ao fim no Brasil. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Show de Taylor Swift em São Paulo, no dia 24 de novembro de 2023, no Allianz Parque. Passagem da turnê The Eras Tour chega ao fim no Brasil. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Show de Taylor Swift em São Paulo, no dia 24 de novembro de 2023, no Allianz Parque. Passagem da turnê The Eras Tour chega ao fim no Brasil. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Show de Taylor Swift em São Paulo, no dia 24 de novembro de 2023, no Allianz Parque. Passagem da turnê The Eras Tour chega ao fim no Brasil. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Show de Taylor Swift em São Paulo, no dia 24 de novembro de 2023, no Allianz Parque. Passagem da turnê The Eras Tour chega ao fim no Brasil. Foto: Taba Benedicto/Estadão