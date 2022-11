Taylor Swift se torna a artista nº 1 do Spotify após recordes de ‘Midnights’

Publicidade

A cantora Taylor Swift segue sendo um fenômeno global e, agora, também pode dizer que é a artista nº1 do Spotify. Taylor ganhou o título após se tornar a artista com mais ouvintes mensais na plataforma – o número chega a mais de 79 milhões.

A conquista vem após a artista quebrar recordes com o novo álbum Midnights, lançado no final de outubro. Depois do lançamento, Swift também foi a artista mais ouvida em um único dia no serviço de áudio, somando mais de 184 milhões de reproduções.

A cantora Taylor Swift se tornou a artista com mais reproduções mensais no Spotify. Foto: Valerie Macon / AFP

A cantora ainda fez história no Spotify Brasil. Midnights foi a melhor estreia da plataforma no País, com mais de 8 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas.

Na Billboard, Taylor se tornou a primeira artista a ocupar todo o Top 10 na Billboard Hot 100. Anti-Hero, principal sucesso do álbum, permaneceu em primeiro lugar na lista da revista e do Spotify.

Agora, a cantora vem apostando em novas versões para o sucesso. Ela já lançou edições remixadas, como uma feita com a banda Bleachers.

Ouça:

