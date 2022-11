‘Tenho que ser forte pelo nosso filho’, diz noiva de Aaron Carter após morte do cantor

Publicidade

Melanie Martin, noiva do cantor Aaron Carter, que morreu neste sábado, 5, revelou que está tentando se manter forte pelo filho dela e do músico, Prince, de 11 meses.

O artista, que era irmão de Nick Carter, do Backstreet Boys, foi encontrado morto em sua casa em Lancaster, na Califórnia, nos Estados Unidos, aos 34 anos.

Em depoimento à revista People, a companheira de Carter disse que está com o “coração completamente partido” pelo falecimento do namorado.

“Eu sabia que ele estava lutando e tentei de tudo para ajudá-lo”, disse Melanie. “Ele tem uma personalidade muito independente e forte, e não pude ajudá-lo da maneira que senti que ele precisava”.

Ela revelou ainda que desejava que tivesse mais pessoas por perto para ajudá-la a cuidar de Carter. Ele e o irmão tinham uma relação complicada e Nick tinha até uma ordem de restrição contra Aaron na Justiça.

“Agora vou criar nosso filho como uma mãe solteira e esse é o pior dia da minha vida, mas tenho que ser forte pelo nosso filho”, completou Melanie.

Carter e Melanie oficializaram o noivado em junho de 2020. O filho do casal nasceu em novembro de 2021 e eles anunciaram que haviam terminado uma semana depois, mas retomaram o relacionamento em dezembro do mesmo ano.

De acordo com fontes do tabloide TMZ, Carter estaria enfrentando problemas com o vício em substâncias antes de sua morte e a noiva teria tentado ao máximo ajudá-lo com a situação. Ele supostamente faltou a uma consulta de terapia na reabilitação um dia antes de morrer.

O site ainda revelou que ele estava trabalhando em um novo álbum dias antes de ser encontrado morto. De acordo com o veículo, o empresário do artista, Taylor Helgeson, contou que o disco se chamaria Love 2, uma continuação do trabalho lançado por ele em 2018.

Nesta segunda-feira, 7, foi disponibilizado nas plataformas digitais o álbum póstumo Blacklisted. A coleção de dez canções estava marcada para ser lançada em 7 de dezembro, mas a equipe do cantor adiantou a divulgação como uma forma de homenagem.





