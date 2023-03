‘Terapia de Casais’: Eliezer anuncia programa com Viih Tube

Nesta quarta, 1°, Eliezer anunciou que está gravando um programa ao lado de Viih Tube, que está na reta final da gravidez. O casal de ex-BBB espera a chegada de Lua, fruto do relacionamento entre os dois. Denominado como Terapia de Casal, a nova atração é feita em parceria com uma agência de celebridades e teve como primeiros convidados Gustavo e Laís Caldas, participantes do BBB 22 e namorados.

“Desde a primeira foto que postamos juntos, somos julgados. Qualquer fragmento da nossa vida como indivíduos ou casal, vira um grande circo. Até já desistimos de perguntar o porquê. A “verdade” é que todo mundo está sempre certo, MENOS… nós dois. E vira e mexe alguém nos pergunta “como vocês aguentam?” E a resposta é “com muita TERAPIA”, escreveu Eliezer em uma publicação no Instagram.

O futuro papai ainda fez questão de reforçar que o romance com a youtuber continua firme e forte apesar das críticas. “Todas essas coisas que surgem sobre nós, nos deixam cada vez mais fortes e principalmente, mais juntos”.

Eliezer aproveitou para revelar a dinâmica do novo programa, que está sendo desenvolvido desde o ano passado. “É um talk/game show com outros casais convidados que vão trocar experiências com a gente de uma maneira muito leve e divertida através de assuntos que fazem parte da vida de todo casal”, pontua.

Ainda não há informações sobre a data de estreia.