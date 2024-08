Terremoto em Portugal: Luana Piovani e outros famosos falam sobre o tremor: ‘Me fez pular da cama’

Famosos brasileiros que vivem em Portugal, como Luana Piovani, Agnaldo Silva e Letícia Spiller, falaram sobre o terremoto que atingiu Portugal na madrugada desta segunda-feira, 26.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o tremor teve uma magnitude de 5,3 na escala Richter. Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estimou a magnitude em 5,4. O terremoto pode ser sentido em diversas regiões do país.

PUBLICIDADE A atriz Luana Piovani, que vive em Portugal há cinco anos, comentou em seu Instagram que ela estava dormindo e acordou na madrugada com o tremor. “Hoje tremeu a terra aqui em Portugal. Acordei de madrugada, voltei a dormir e agora de manhã só fala nisso. Eu já senti quando morava no Japão, mas nunca mais tinha sentido, é uma sensação bem maluca porque você sente que alguma coisa está acontecendo, mas você leva um tempo para entender que é a terra tremendo”, disse Luana Piovani.

Piovani conta que sentiu o terremoto durante a madrugada. Foto: Reprodução/@luapio via Instagram

O dramaturgo Aguinaldo Silva, que mora há quase 15 anos no país, também se manifestou sobre o incidente. Em uma publicação no Instagram, ele descreveu o momento em que foi acordado pelo tremor: “5:30 da manhã, 20 minutos após o tremor de terra aqui em Portugal, magnitude de 5,9, que me acordou e me fez pular da cama. Tudo calmo, ninguém na rua”.

Ele também se manifestou no X (antigo Twitter): “Acordei às 5h11m da manhã com o terremoto aqui em Portugal. Magnitude de 5.9. O prédio balançou e sacudiu. Estou aqui de prontidão”.

A atriz Leticia Spiller, que também reside em Portugal, compartilhou em seus stories do Instagram uma publicação do IPMA, explicando o ocorrido e a magnitude do tremor. Ela expressou preocupação, mas não relatou danos ou maiores transtornos.

Leticia Spiller compartilhou com seus seguidores informações sobre o terremoto em Portugal. Foto: Reprodução/@arealspiller via Intagram

O ator Thiago Rodrigues, por sua vez, tranquilizou seus seguidores ao informar que, em sua localização, o tremor não foi sentido. “Aqui onde estou não deu para sentir nada, mas espero que todos estejam bem e seguros”, escreveu ele em uma mensagem no Instagram.

O ator é dono e um restaurante Jobim, em Lisboa. E explicou em sua publicação que não chegou a sentir o tremor causado pelo terremoto. Foto: Reprodução/@euthiagorodrigues via Intagram

A atriz Susana Werner escreveu: “Terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter atinge Portugal. Graças a Deus não sentimos aqui em casa 🙏🏻 Medo! Alguém sentiu aí???”