Teste de DNA diz que Vitão não é pai da filha de Suelen Gervásio; veja vídeo gravado pelo cantor

Vitão revelou, nesta sexta-feira, 27, que fez um teste de DNA e descobriu não ser pai de Nina, filha de Suelen Gervásio. O cantor publicou um vídeo no Instagram compartilhando a informação e pediu respeito à modelo e à bebê. Assista acima.

“Estou fazendo esse vídeo para esclarecer e colocar um ponto final nessa história que vem permeando minha vida nos últimos meses envolvendo uma criança. Eu realizei o teste de DNA na semana passada, a coleta, e recebi o resultado negativo ontem”, disse.

“Então eu não tenho a paternidade dessa criança e peço desde já que parem de envolvê-la com meu nome e de ligar ela ao meu nome, porque isso está gerando uma exposição absurda para ela desde antes do nascimento”, continuou.

Vitão ainda pediu que as pessoas tenham cuidado ao compartilhar as informações e fez um apelo para que Suelen não receba ataques nas redes sociais: “Peço compaixão, amor e carinho por essa família que está se formando, por essa criança, por essa mãe. Peço que não destilem ódio contra essa mãe, principalmente porque tudo respinga nessa criança”.

O Estadão tenta contato com Suelen e com o produtor musical Matuto, que também foi apontado como possível pai da criança, mas sem sucesso até o momento. O espaço segue aberto.

Vitão e Suelen Gervasio, que afirmava estar grávida do cantor. Foto: @vitao/@suelengervasio via Instagram

Lembre o caso

A notícia de que Vitão, de 23 anos, seria pai pela primeira vez foi divulgada pela coluna de Leo Dias, do site Metrópoles. Inicialmente, a assessoria de imprensa do cantor confirmou a informação ao Estadão. Posteriormente, foi revelado que Suelen seria a suposta mãe da criança.

Já em julho, ela criticou o músico nas redes sociais. “Ele deseja que ‘essa criança’ não seja dele! É assim que ele fala da bebê, a qual em entrevista ele se mostrou super cuidadoso e preocupado com xingamentos e racismo que sofri. Para não ficar passando nervoso, que eu já vinha passando bem antes da exposição que ele me colocou eu estando grávida, decidi me afastar e proibir ele de estar até no momento do meu parto”.

Em um longo texto publicado nos stories do Instagram, Vitão afirmou que tomou todas as providências e responsabilidades que acreditou que um pai deveria tomar, ao saber de uma gravidez. Foi neste momento que ele revelou a dúvida sobre a paternidade.

“Após um pequeno período, ela me disse que existia a dúvida de o pai ser outro, mas como eu estava emocionado com a paternidade e a médica havia dito que o exame de DNA era super invasivo e possivelmente abortivo, respeitei e resolvi esperar até o nascimento”, disse.

Vitão e Suelen Gervásio. Foto: @vitao/@suelengervasio via Instagram

Em seguida, Suelen postou no Instagram uma conversa com sua advogada. De acordo com ela , o cantor estava preocupado em “limpar a sua imagem de uma vez por todas” e que “tudo será resolvido na Justiça”.

Algumas semanas depois, Vitão e o produtor musical Matuto divulgaram em suas redes sociais um texto explicando que os dois eram apontados como pais da criança e dizendo que se comprometeriam a assumir a paternidade e os cuidados de Nina.

“Por isso, nós, Vinícius e Victor, contratamos uma equipe multidisciplinar para que Nina tenha todos os seus direitos garantidos. Contratamos o Dr. Paulo Andreotti como advogado para ajuizar a ação conjunta de reconhecimento de paternidade de Nina, logo, ao nascer, respeitando que a mãe se recusou a fazer o exame antes do nascimento de Nina.”

A bebê nasceu no final de setembro e, conforme disse Vitão, o teste de DNA foi realizado na última semana. Até o momento, Matuto e Suelen não se pronunciaram sobre o assunto. O Estadão tenta contato com os dois, mas sem sucesso até o momento.