Thaila Ayala descreve ‘agonia’ durante cirurgia no coração de filha de dois meses: ‘Meu mundo parou’

Nesta quarta-feira, 12, a atriz Thaila Ayala descreveu os momentos de “agonia” que viveu no dia em que a filha de dois meses, Tereza, fruto do relacionamento com o também ator Renato Góes, teve de passar por uma cirurgia no coração. A bebê foi diagnosticada com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita, ainda no útero.

“Nada te prepara para esse dia, para esse momento”, escreveu a artista em um texto publicado no Instagram. “A caminho da cirurgia, a caminho de entregar minha filha sem saber se receberia ela de volta.”

Filha de dois meses de Thaila Ayala e Renato Góes teve de passar por cirurgia no coração após diagnóstico de Comunicação Interventricular (CIV). Foto: Instagram/@thailaayala/Reprodução

Thaila disse que, nos dias que antecederam o procedimento, ainda estava “forte e confiante”. Na véspera da data, porém, a atriz contou ter sentido “vontade de parar o tempo”. “Pensar que aquela noite poderia ser a última era como se as horas se esfarelassem e escorressem pelos meus dedos”, afirmou.

Ela relatou ter contado com o auxílio da fé para enfrentar o desafio. “Se a vontade de Deus não fosse a mesma que a minha, eu sabia que Ele estava do meu lado a cada segundo, eu sentia o Seu abraço apertado, ouvia Sua voz dizendo: ‘Eu estou aqui, sou teu Pai, desamparada você não está.”

No momento em que entrou com Tereza na sala de cirurgia, a atriz descreveu que “era como se tudo flutuasse numa massa de agonia, de desespero”. “Foi Deus que a pegou no colo e a deixou naquela maca, porque eu jamais teria conseguido. Eu jamais vou esquecer daquele corpinho tão minúsculo naquela maca enorme”, relatou.

Thaila disse que os médicos permitiram que ela permanecesse no local até que a bebê fosse anestesiada. Ela contou que, para tranquilizar a filha, cantou Gatinha Manhosa, canção de Erasmo Carlos. “Eu vi os olhinhos dela se fecharem. Ali, meu mundo parou. Eu tive que ser carregada literalmente para fora da sala, era impossível deixá-la lá. E foram horas mais densas da história”, escreveu.

Continua após a publicidade

A atriz ainda relatou o sentimento após receber a notícia de que a cirurgia havia sido bem sucedida. “O tamanho da gratidão é maior do que nós mesmos. É bonito demais. Gostaria de viver para sempre com esse tamanho de gratidão no peito.”

Thaila recebeu o apoio de diversos seguidores e colegas nos comentários, inclusive do marido. “Vencemos. Obrigado por ser a mulher e parceira e mãe incrível que você é. Te amo”, escreveu Renato Góes.