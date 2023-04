Thaila Ayala e Renato Góes compartilham primeiro encontro entre os filhos: ‘Quanta sorte’

Thaila Ayala e Renato Góes compartilharam na tarde deste domingo, 23, o primeiro encontro entre os filhos Francisco, de 1 ano e 3 meses, e Tereza, que nasceu em 16 de abril. No registro, a atriz ainda estava no hospital quando o filho mais velho chega para conhecer a bebê. O vídeo recebeu a trilha sonora de Laços, música de Tiago Iorc.

“O grande encontrou”, escreveu o casal, que oficializou a união em outubro de 2019, na Igreja do Carmo, em Olinda, em Pernambuco, estado natal do ator.

Respondendo a seguidores sobre sua gravidez, a famosa já havia revelado que a pequena sofre de um pequeno problema cardíaco, o que a influenciou de não ter um parto normal. Thaila também revelou que a segunda gestação foi mais difícil que a primeira, pois teve atrombofilia no início da gravidez, o que ocasionou muito enjoo e exaustão na atriz.

“As minhas últimas semanas nessa reta final estão sendo muito mais fáceis do que vivi até aqui. Passei muito mal, tive muitos sintomas, fiquei sem energia por meses, sem conseguir me mexer de cansaço. Não tinha vida, eu era um corpo estirado na cama. E nesse final estou mais energética, disposta e com menos sintomas”, explicou.