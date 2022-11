Thaila Ayala e Renato Goés serão pais de uma menina

Publicidade

Thaila Ayala e Renato Goés publicaram um video do chá revelação que aconteceu nesse domingo, 6, onde comemoram que serão pais de uma menina. O casal já tem um filho, Francisco, de 11 meses.

No vídeo, a atriz, ao lado do marido e do primeiro filho, estoura um balão com alfinete, e assim caem pedaços de papéis lilás, revelando que Thaila e Renato serão pais de uma menina.

Na legenda, Thaila brinca com a suposta teimosia do signo de áries, dizendo que “amou estar errada”, e revelou o nome da nova herdeira: Tereza.

“O dia em que a ariana amou estar errada!!! Mamãe literalmente foi para o chão de tão surpresa, minhas pernas falharam mas meu coração explodiu! Vem Teresa completar essa família! A gente já te ama muito!”