Thaila Ayala revela pela primeira vez que segundo filho tem problema cardíaco

A atriz Thaila Ayla, 36 anos, está a espera de seu segundo filho. Em um relacionamento com o também ator, Renato Goés, 36 anos, os dois já são pais do pequeno Francisco, de 1 anos e 3 meses e, agora, estão esperando Tereza. Grávida de 38 semanas, Thaila fez um ensaio maravilhoso expondo a barrigona.

Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma série de stories revelando que a bebê poderá escolher quando nascer, já que médica de Thaila havia sugerido que fizessem cesária quando desse 37 semanas, e a atriz recusou a ideia.

“Estou tentando não marcar uma cesárea. Tereza está com percentil 6, estou com 38 semanas e dois dias, ainda estou esperando chegar nas 39 para ver se, controlando a pré-eclâmpsia e a Síndrome de Hellp, conseguimos esperar a hora certa. Por ter esta condição, ela não aguenta passar por um parto natural, mas estamos tentando pelo menos que ela escolha o dia e horário”, contou nos vídeos.

Além desse problema cardíaco da pequena Tereza, Thaila também revelou que a segunda gestação foi mais difícil que a primeira, pois teve atrombofilia no início da gravidez, o que ocasionou muito enjoo e exaustão na atriz.

“As minhas últimas semanas nessa reta final estão sendo muito mais fáceis do que vivi até aqui. Passei muito mal, tive muitos sintomas, fiquei sem energia por meses, sem conseguir me mexer de cansaço. Não tinha vida, eu era um corpo estirado na cama. E nesse final estou mais energética, disposta e com menos sintomas”, explica.