Thales Bretas presta homenagem a Paulo Gustavo em estreia de turnê de Beyoncé: ‘Só pensava em você’

A estreia da turnê Renaissance World Tour, que marcou o retorno aos palcos de Beyoncé após sete anos nesta quarta-feira, 10, chamou a atenção dos brasileiros por um motivo especial. Família e fãs de Paulo Gustavo compareceram ao evento em Estocolmo, na Suécia, e prestaram homenagens ao humorista, que era um grande fã da cantora.

O viúvo do comediante, Thales Bretas, publicou diversos stories da apresentação da artista no Instagram. Ele declarou que se lembrava do marido a todo instante e dedicou a apresentação a Paulo. “De onde estiver, que tenha curtido esse show através da gente, que só pensava em você”, escreveu.

Paulo Gustavo ganhou homenagens da família e de fã na estreia da turnê 'Renaissance', da cantora Beyoncé. Foto: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação

Thales esteve acompanhado do também comediante Marcus Majella, grande amigo do ator, e da irmã de Paulo Gustavo, Ju Amaral. Ju também relembrou o humorista em um story ao final do show. “Estou aqui em honra ao meu irmão. Ele te amava”, escreveu em uma postagem em que marcou Beyoncé.

Paulo ainda ganhou uma homenagem especial de um fã na ocasião. O fotógrafo Eduardo Derrico escolheu ir ao show com uma camiseta que trazia uma foto do humorista e os dizeres “Paulo Gustavo, presente”. “Ele estaria aqui na farofa junto com a gente”, escreveu em uma publicação que fez no Instagram.

O ator morreu em 2021, vítima da covid-19. No mesmo dia, ele chegou a ganhar uma homenagem feita por Beyoncé. A cantora publicou, em seu site oficial, uma foto do humorista com os dizeres “Paulo Gustavo Rest in Peace” (“Paulo Gustavo, Descanse em Paz”, em português).

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais