‘The Astronaut’: Jin, do BTS, lança 1ª canção solo antes do serviço militar; assista ao vídeo

O músico Kim Seokjin (Jin), integrante do grupo de k-pop BTS, fez o lançamento de sua primeira canção solo nesta sexta-feira, 28. The Astronaut foi anunciada dias após a notícia de que Jin seria o primeiro membro do grupo a cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

A música foi composta em parceria com a banda britânica Coldplay. O cantor ainda deve se apresentar na sexta com o grupo em um show que será transmitido mundialmente de Buenos Aires, na Argentina.

No Brasil, o Coldplay Live Broadcast from Buenos Aires será exibido nas redes de cinema Kinoplex, às 21h. Os ingressos custam R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira).

Jin já está na Argentina para se apresentar com o Coldplay nesta sexta, 28. Foto: Twitter/@coldplay

The Astronaut já foi lançada com um clipe estrelado por Jin. Nos comentários, fãs elogiaram a música e produção do vídeo.

“Essa canção me trouxe vibrações tão pacíficas e agradáveis. Realmente desfrutei em todos os sentidos: a voz de Jin, a melodia, as cenas que via. É simplesmente perfeita”, escreveu uma internauta.

Assista ao clipe de The Astronaut:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais