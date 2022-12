‘The Flash’ tem estreia adiantada em uma semana

De acordo com o portal Deadline, o filme The Flash será lançado uma semana antes do previsto. Agora, o longa, estrelado por Ezra Miller (Precisamos falar sobre o Kevin), entra em circuito nos EUA no dia 16 de junho de 2023 — final de semana em que os estadunidenses comemoram o Dia dos Pais. No Brasil, a estreia será um dia antes, em 15 de junho de 2023.

Mesmo que a trama soe infantil em muitos momentos, a série soube explicar alguns conceitos complexos da DC Comics, como o Multiverso e viagens no tempo. Tem duas temporadas disponíveis. Foto: Divulgação/Warner

A mudança acontece depois que o filme recebeu retornos positivos após as exibições especiais para convidados. Segundo o Deadline, o novo filme da Warner/DC foi considerado um Homem-Aranha: sem volta para casa melhorado.

A semelhança entre os longas é que ambos exploram a ideia de multiverso. Em Flash, Michael Keaton e Ben Affleck, que já deram vida ao Batman nas telonas, encontram-se com o protagonista do novo filme.

Apesar das especulações sobre o lançamento duplo (nos cinemas e no streaming), a Warner informou ao Deadline que a estreia será apenas nas salas de exibição. Ainda não há previsão de quando o título será adicionado ao catálogo da HBO Max.

Esse é o primeiro filme solo de Flash. O herói, sob a interpretação de Ezra Miller, aparece em A Liga da Justiça (2017) e Esquadrão Suicida (2016). Na televisão, o personagem é vivido por Grant Gustin (Supergirl), que protagoniza a série homônima desde 2014.